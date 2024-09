Arakčí: Irán v prípade totálnej vojny v Libanone nezostane ľahostajný

Teherán 27. septembra (TASR) — Irán nezostane ľahostajný, ak v Libanone dôjde k totálnej vojne medzi hnutím Hizballáh a Izraelom. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na schôdzke šéfov diplomacií v New Yorku, informuje TASR s odvolaním na správu agentúry DPA.



Arákčí tiež vyzval na uvalenie obchodných sankcií a zbrojného embarga na Izrael, uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Šéf iránskej diplomacie obvinil medzinárodné spoločenstvo z neschopnosti a zlyhania v súvislosti so snahami o uzatvorenie prímeria.



Irán je najdôležitejším podporovateľom Hizballáhu. Pozorovatelia však považujú za nepravdepodobné, že by Teherán v prípade vypuknutia totálnej vojny s Izraelom prišiel hnutiu na pomoc. Nová iránska vláda pod vedením prezidenta Masúda Pezeškijána v súčasnosti zápasí s hospodárskou krízou a usiluje sa o zblíženie so Západom, konštatuje DPA.



Boje medzi Izraelom a Hizballáhom výrazne eskalovali v uplynulých dňoch. Tohtotýždňové izraelské letecké útoky v Libanone si vyžiadali viac ako 600 obetí. Izraelská armáda tvrdí, že útočí na pozície Hizballáhu.



Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok upozornil na existujúce riziko totálnej vojny medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, ktorá by mohla byť zničujúca pre obe strany. Izrael a Hizballáh si však podľa neho stále môžu vybrať diplomatické riešenie.