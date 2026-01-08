< sekcia Zahraničie
Arákčí: Irán vojnu s Izraelom ani USA nechce
Autor TASR
Bejrút 8. januára (TASR) - Irán nechce vojnu s Izraelom ani so Spojenými štátmi, no je pripravený brániť sa v prípade, že bude opäť napadnutý. Počas štvrtkovej návštevy v libanonskej metropole Bejrút to vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR na základe agentúry AP.
Ministrove vyjadrenia prišli v čase, keď sa mnohí obávajú, že Izrael opäť zaútočí na Irán, ako to urobil v júni počas 12-dňovej vojny, do ktorej sa zapojili aj USA. Letecké útoky oboch krajín cielili na jadrové zariadenia Iránu a vyžiadali si smrť viacerých popredných vojenských dôstojníkov či jadrových vedcov.
„Amerika a Izrael už vyskúšali zaútočiť na Irán a tento zásah a stratégia sa skončili totálnym neúspechom,“ vyhlásil Arákčí na úvod svojej dvojdňovej návštevy Libanonu. „Ak to zopakujú, čakajú ich rovnaké výsledky,“ varoval minister.
„Sme pripravení na akékoľvek rozhodnutie. Nechceme vojnu, ale sme na ňu pripravení,“ doplnil.
Arákčí vo štvrtok zároveň potvrdil, že Irán je pripravený na ďalšie rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, no len pokiaľ budú založené na vzájomnom rešpekte a nie na „diktáte“ zo strany Washingtonu.
„Veríme, že keď Američania dospejú k záveru, že konštruktívne a pozitívne rokovania sú lepším rámcom ako diktát, vtedy budú výsledky týchto rokovaní plodné,“ skonštatoval šéf iránskej diplomacie.
Trump od minuloročného nástupu do funkcie obnovil svoju „politiku maximálneho tlaku“ na Irán v snahe zabrániť mu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán opakovane tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.
