Arákčí: Iránska nukleárna doktrína sa pravdepodobne nezmení
Autor TASR
Dubaj 18. marca (TASR) – Postoj Iránu proti vývoju jadrových zbraní sa významne nezmení, uviedol minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v rozhovore pre televíziu al-Džazíra. Upozornil, že nový najvyšší vodca krajiny sa k záležitosti zatiaľ verejne nevyjadril, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Bývalý iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý zahynul pri útokoch USA a Izraela koncom februára, vydal pred vyše dvoma desaťročiami fatvu, náboženský výnos, proti vývoju zbraní hromadného ničenia v islamskej republike.
Západné krajiny vrátane USA a Izraela už roky obviňujú Teherán zo snahy získať nukleárnu výzbroj. Iránski predstavitelia zdôrazňujú, že jadrový program krajiny má výlučne civilné účely.
Arákčí uviedol, že fatvy závisia od znalca islamského práva, ktorý ich vydáva, a že zatiaľ nemôže posúdiť právne alebo politického názory nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího.
V rozhovore pre al-Džazíru zopakoval postoj Teheránu, podľa ktorého iránske útoky na krajiny Perzského zálivu sú dôsledkom toho, že tam svoje základne presúvajú americké sily.
Arákčí priznal, že štáty regiónu sú iránskymi útokmi „rozhorčené a ich obyvateľom mohli byť spôsobené ujmy alebo problémy“. Zodpovednosť podľa neho nesú výlučne Spojené štáty, pretože začali vojnu.
V súvislosti so zabitím ďalších predstaviteľov Iránu vrátane šéfa rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního minister doplnil, že islamská republika má robustný politický systém, ktorý nie je závislý od jednotlivcov. Chod štátu sa tak podľa neho nenaruší.
