Arákčí: Iránske útoky budú pokračovať, kým bude potrebné
Arákčí tvrdí, že v prípade iránskych útokov na americké vojenské základne na Blízkom východe ide o sebaobranu krajiny, ktorá je vystavená agresii.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok uviedol, že Teherán je pripravený pokračovať v útokoch tak dlho, ako to bude potrebné. Zároveň vylúčil rokovania so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Sľúbili nám, že nemajú v úmysle zaútočiť na nás a že chcú vyriešiť iránsku jadrovú otázku mierovou cestou a nájsť riešenie prostredníctvom rokovaní... Napriek tomu sa rozhodli na nás zaútočiť,“ povedal Arákčí v rozhovore pre americkú stanicu PBS News.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na tlačovej konferencii na Floride vyhlásil, že vojna v Iráne sa čoskoro skončí a pohrozil, že ak sa opäť začne, krajina „dostane silnejší úder“. Rozsiahlejší útok prisľúbil aj v prípade, ak Teherán zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Boje podľa Arákčího pokračujú a Irán je pripravený útočiť, kým bude potrebné. Tvrdí, že Teherán má „veľmi trpkú skúsenosť s rokovaniami“ s USA. „Nemyslím si, že rozhovory s Američanmi budú ešte na našom programe,“ konštatoval.
Stanica al-Džazíra informuje, že iránsky minister označil americko-izraelskú vojnu za zlyhanie. „Plán A bol zlyhaním a teraz skúšajú ďalšie plány, ale všetky z nich rovnako tak zlyhali,“ povedal.
Spojené štáty a Izrael podľa šéfa iránskej diplomacie nemajú jasný konečný cieľ, a preto podnikajú útoky aj na obytné oblasti. Údermi na iránsku energetickú infraštruktúru spôsobili prudký nárast cien ropy.
Arákčí tvrdí, že v prípade iránskych útokov na americké vojenské základne na Blízkom východe ide o sebaobranu krajiny, ktorá je vystavená agresii. „Už sme všetkých v regióne varovali, že ak na nás USA zaútočia, keďže sa nemôžeme dostať na americkú pôdu, musíme zaútočiť na ich základne v regióne, ich zariadenia, objekty a majetok,“ povedal.
