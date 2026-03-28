Arákčí: Izrael zaplatí vysokú cenu za útoky na iránske zariadenia
Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák.
Autor TASR
Teherán 28. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Izrael „zaplatí vysokú cenu za svoje zločiny“ po útokoch na elektráreň, jadrové zariadenia a dve z najväčších oceliarní v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izrael okrem inej infraštruktúry zasiahol aj dve z najväčších iránskych oceliarní, elektráreň a civilné jadrové zariadenia. Izrael tvrdí, že konal v koordinácii s USA,“ napísal Arákčí v príspevku na sociálnych sieťach.
Iránske Revolučné gardy varovali zamestnancov priemyselných závodov na Blízkom východe, „ktoré majú amerických akcionárov, ako aj ťažký priemysel spojený so sionistickým režimom... aby okamžite opustili svoje pracoviská“. Sľúbili, že vykonajú odvetné útoky.
Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Podľa Iránskej organizácie pre atómovú energiu pri ňom nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok. Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením hlušiny čo najčistejší urán.
Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.
„Izrael okrem inej infraštruktúry zasiahol aj dve z najväčších iránskych oceliarní, elektráreň a civilné jadrové zariadenia. Izrael tvrdí, že konal v koordinácii s USA,“ napísal Arákčí v príspevku na sociálnych sieťach.
Iránske Revolučné gardy varovali zamestnancov priemyselných závodov na Blízkom východe, „ktoré majú amerických akcionárov, ako aj ťažký priemysel spojený so sionistickým režimom... aby okamžite opustili svoje pracoviská“. Sľúbili, že vykonajú odvetné útoky.
Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Podľa Iránskej organizácie pre atómovú energiu pri ňom nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok. Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením hlušiny čo najčistejší urán.
Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.