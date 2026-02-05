< sekcia Zahraničie
Arakčí kritizoval Merza po hrozbách, že na Teherán uvalí sankcie
Autor TASR
Teherán 5. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok opäť ostro kritizoval Nemecko v reakcii na vyjadrenia kancelára Friedricha Merza, ktorý v stredu pohrozil Teheránu novými sankciami, ak neukončí násilie voči svojmu obyvateľstvu a nezastaví práce na svojom jadrovom programe. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Merz Iránu pohrozil pred odchodom na svoju prvú cestu do oblasti Perzského zálivu, v rámci ktorej vo štvrtok navštívi Katar. Podľa jeho slov je nemecká vláda v úzkom kontakte so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom, Spojenými štátmi, Izraelom a partnermi v regióne.
„Chceme spolupracovať s krajinami Perzského zálivu na podpore mieru v tomto regióne. Vývoj v Iráne tomu však bráni. Násilie sa musí skončiť. Sme pripravení ďalej zvyšovať tlak a zapojiť sa do rokovaní zameraných na rýchle ukončenie iránskeho jadrového programu,“ uviedol nemecký kancelár v stredu na sociálnej sieti X.
Šéf iránskej diplomacie vo štvrtok Merza obvinil z „politickej naivity a odporného charakteru“.
„Nemecko bolo kedysi motorom pokroku v Európe, teraz sa však stalo motorom regresu,“ napísal Arákčí v príspevku na X.
„Nemci sú skvelý národ, ktorý svojou tvrdou prácou a vynaliezavosťou prispel k rozvoju ľudstva. Irán vždy vítal silné vzťahy s Nemeckom. Je preto dvojnásobne poľutovaniahodné, že Nemecko na svetovej scéne teraz zastupuje osoba ako pán Merz,“ pokračoval minister. „Dúfame, že sa do Nemecka vráti zrelšie a ctihodnejšie politické vedenie,“ dodal Arákčí.
Obavy z ďalšej vojny v Perzskom zálive sú podľa DPA veľké. Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil vedeniu Teheránu vojenskými údermi aj v dôsledku zásahov proti demonštrantom, ktoré štátne bezpečnostné sily vykonali počas nedávnych celonárodných protivládnych protestov.
