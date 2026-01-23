< sekcia Zahraničie
Arákčí kritizoval Zelenského pre komentáre o zásahoch na protestoch
Autor TASR
Teherán 23. januára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre štvrtkové komentáre o násilných zásahoch iránskych bezpečnostných zložiek na celonárodných protestoch. Obvinil ho z pokrytectva a využívania spojencov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský prezident počas konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že situácia v Iráne potvrdzuje, že ak úrady „zabijú dosť ľudí“, zostanú pri moci. Fakt, že sa to podarilo iránskemu duchovnému vedeniu, je podľa Zelenského „jasný signál pre každého tyrana“.
Celonárodné demonštrácie v Iráne vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na zlú ekonomickú situáciu a postupne sa rozšírili do celej krajiny ako protivládne protesty. Ustali minulý týždeň, pričom počas zásahov bezpečnostných zložiek zahynuli tisíce ľudí.
„Zelenskyj vyciciava amerických a európskych daňových poplatníkov, aby naplnil vrecká svojich skorumpovaných generálov a aby čelil tomu, čo nazýva nezákonnou agresiou v rozpore s Chartou OSN. Zároveň otvorene a bez hanby vyzýva na nezákonnú agresiu USA proti Iránu v rozpore s tou istou Chartou OSN,“ uviedol Arákčí na platforme X.
„Svet už má dosť zmätených klaunov, pán Zelenskyj. Na rozdiel od vašej armády, podporovanej zo zahraničia a zamorenej žoldniermi, my Iránci vieme, ako sa brániť, a nemáme potrebu prosiť cudzincov o pomoc,“ dodal šéf iránskej diplomacie.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni voči ruskej okupácii. Do bojov sa v rámci armády zapojili aj zahraniční vojaci, podľa AFP tvoria len malé percento ozbrojených síl.
Západné krajiny spolu s Kyjevom Irán obviňujú z dodávania dronov a balistických rakiet do Ruska, ktoré ich používa v boji proti Ukrajine. Teherán, dlhodobý spojenec Kremľa, podľa AFP obvinenia opakovane popiera.
Zelenskyj počas štvrtkového prejavu kritizoval nedostatočnú odozvu medzinárodného spoločenstva na protesty v Iráne. „O protestoch v Iráne sa toľko rozprávalo, ale utopili sa v krvi. Svet iránskemu ľudu dostatočne nepomohol, ale stál bokom,“ skonštatoval ukrajinský prezident v Davose.
