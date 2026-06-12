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Arákčí: Memorandum o porozumení medzi USA a Iránom ešte nebolo bližšie
Arákčího príspevok zverejnil na svojej platforme Truth Social aj americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Teherán 12. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok uviedol, že memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi „nikdy nebolo bližšie“. V príspevku na sieti X zároveň upozornil, že do jeho konečného uzavretia by sa médiá mali zdržať špekulácii o obsahu, píše TASR.
„V súlade s naším zodpovedným a transparentným prístupom budú všetky podrobnosti včas zverejnené pre verejnosť,“ napísal Arákčí, ktorý dohodu nazval „Memorandum o porozumení z Islamabadu“. Pakistan je sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. V apríli na svojom území hostil rokovania, ktoré však dodnes nepriniesli trvalú dohodu.
Arákčího príspevok zverejnil na svojej platforme Truth Social aj americký prezident Donald Trump.
Dohodu medzi USA a Iránom vo štvrtok ohlásil šéf Bieleho domu s tým, že k jej podpísaniu by mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí následne vyhlásil, že teherán doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Trump na platforme Truth Social napísal, že podmienky, ktoré islamská republika poskytla médiám šíriacim „falošné správy“, nemajú „NIČ spoločné s podmienkami,“ na ktorých sa Washington a Teherán písomne dohodli.
Po Trumpovi sa k dohode vyjadril aj nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu, ktorý médiám uviedol, že Irán súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. Iránske médiá ešte skôr informovali, že „konečné“ rokovania o jadrovom programe islamskej republiky a ekonomických otázkach by sa uskutočnili neskôr. Ich súčasťou by však nebol iránsky raketový program.
Viceprezident Spojených štátov J. D. Vance na sieti X napísal, že vidí veľa „nepravdivých“ informácií o možnej dohode o znovuotvorení Hormuzského prielivu a ukončení iránskeho jadrového programu. Objasnil, že Teherán „len za podpísanie dohody alebo účasť na stretnutí“ nedostane žiadnu hotovosť a nebudú uvoľnené žiadne finančné prostriedky.
Táto dohoda je podľa Vancea štruktúrovaná tak, aby zabezpečila, že budú uprednostnené obavy USA a ich spojencov, a že ak Irán splní svoje záväzky, „ekonomické výhody budú smerovať k nemu a celému regiónu“. Konštatoval, že dohoda má potenciál pretvoriť región a viesť k trvalému mieru.
„V súlade s naším zodpovedným a transparentným prístupom budú všetky podrobnosti včas zverejnené pre verejnosť,“ napísal Arákčí, ktorý dohodu nazval „Memorandum o porozumení z Islamabadu“. Pakistan je sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. V apríli na svojom území hostil rokovania, ktoré však dodnes nepriniesli trvalú dohodu.
Arákčího príspevok zverejnil na svojej platforme Truth Social aj americký prezident Donald Trump.
Dohodu medzi USA a Iránom vo štvrtok ohlásil šéf Bieleho domu s tým, že k jej podpísaniu by mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí následne vyhlásil, že teherán doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Trump na platforme Truth Social napísal, že podmienky, ktoré islamská republika poskytla médiám šíriacim „falošné správy“, nemajú „NIČ spoločné s podmienkami,“ na ktorých sa Washington a Teherán písomne dohodli.
Po Trumpovi sa k dohode vyjadril aj nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu, ktorý médiám uviedol, že Irán súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. Iránske médiá ešte skôr informovali, že „konečné“ rokovania o jadrovom programe islamskej republiky a ekonomických otázkach by sa uskutočnili neskôr. Ich súčasťou by však nebol iránsky raketový program.
Viceprezident Spojených štátov J. D. Vance na sieti X napísal, že vidí veľa „nepravdivých“ informácií o možnej dohode o znovuotvorení Hormuzského prielivu a ukončení iránskeho jadrového programu. Objasnil, že Teherán „len za podpísanie dohody alebo účasť na stretnutí“ nedostane žiadnu hotovosť a nebudú uvoľnené žiadne finančné prostriedky.
Táto dohoda je podľa Vancea štruktúrovaná tak, aby zabezpečila, že budú uprednostnené obavy USA a ich spojencov, a že ak Irán splní svoje záväzky, „ekonomické výhody budú smerovať k nemu a celému regiónu“. Konštatoval, že dohoda má potenciál pretvoriť región a viesť k trvalému mieru.