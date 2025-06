Arákčí: Na prímerí s Izraelom sme sa nedohodli

Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že Teherán s Izraelom dosiaľ neuzavrel žiadnu dohodu o prímerí tak, ako o tom informoval americký prezident Donald Trump. Pokiaľ by však Tel Aviv ukončil svoje útoky, Irán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters a stanice Sky News.



„V súčasnosti neexistuje žiadna dohoda o prímerí alebo zastavení vojenských operácií,“ napísal Arákčí v príspevku na sociálnej sieti X v reakcii na vyhlásenie prezidenta Trumpa o začiatku „úplného prímeria“ od 06.00 h SELČ. To malo podľa slov amerického lídra „oficiálne ukončiť“ 12-dňový konflikt.



Arákčí dodal, že pokiaľ „izraelský režim zastaví svoju nezákonnú agresiu voči iránskemu ľudu najneskôr do 04.00 h teheránskeho času (02.30 h SELČ), Irán nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“. Konečné rozhodnutie o zastavení vojenských operácií podľa iránskeho ministra zahraničia „bude prijaté neskôr“.



Izrael sa k údajnej dohode o prímerí dosiaľ nevyjadril, no po štvrtej hodine ráno teheránskeho času neboli na Irán zatiaľ hlásené nové útoky. V ďalšom príspevku Arákčí uviedol, že vojenské operácie iránskych ozbrojených síl pokračovali až „do poslednej minúty do štvrtej hodiny ráno“.