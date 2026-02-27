< sekcia Zahraničie
Arákčí nalieha na USA, aby upustili od svojich požiadaviek
Iránsky minister nešpecifikoval, na aké požiadavky sa odvoláva, ale USA opakovanie zdôraznili, že Irán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán.
Autor TASR
Teherán 27. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po štvrtkových rokovaniach s Washingtonom v Ženeve v piatok vyhlásil, že Spojené štáty budú musieť upustiť od svojich „prehnaných požiadaviek“, ak chcú dosiahnuť dohodu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Počas telefonického rozhovoru s najvyšším egyptským diplomatom Badrom Abdalátím Arákčí povedal, že „úspech na tejto ceste si vyžaduje serióznosť a realistický prístup druhej strany, ako aj vyhýbanie sa akýmkoľvek chybným odhadom a prehnaným požiadavkám“.
Iránsky minister nešpecifikoval, na aké požiadavky sa odvoláva, ale USA opakovanie zdôraznili, že Irán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán.
Americký prezident Donald Trump počas svojho prejavu o stave Únie v stredu vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty a už teraz vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio zároveň v ten istý deň povedal, že Irán „momentálne neobohacuje urán, ale snaží sa dostať do bodu, kedy to bude môcť robiť“. Dodal, že Teherán „odmieta“ diskutovať o svojom programe balistických rakiet, čo podľa neho predstavuje „veľký problém“.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ich označil za doteraz „najintenzívnejšie“ a uviedol, že dosiahli „dobrý pokrok“.
Po technických diskusiách, ktoré sa uskutočnia v pondelok vo Viedni, Arákčí očakáva štvrté kolo rozhovorov. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo uskutočniť skôr ako o týždeň.
