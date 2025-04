Arákčí navštívi Berlín, Paríž i Londýn ohľadom jadrového programu

Teherán 24. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok vyhlásil, že je ochotný navštíviť Nemecko, Francúzsko a Britániu v rámci rokovaní o jadrovom programe Teheránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Teherán nedávno obnovil jadrové rozhovory so Spojenými štátmi a zúčastnil sa na dvoch kolách nepriamych rokovaní v Maskate a Ríme. Tretie kolo sa bude konať opäť v sobotu v hlavnom meste Ománu, ktorý je zároveň sprostredkovateľom.



Nemecko, Francúzsko a Británia spolu so Spojenými štátmi patrili medzi krajiny, ktoré uzavreli jadrovú dohodu s Iránom v roku 2015. Výmenou za zmiernenie sankcií sa tak obmedzil iránsky jadrový program. Americký prezident Donald Trump však od dohody odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



„Po mojich nedávnych konzultáciách v Moskve a Pekingu som pripravený urobiť prvý krok a navštíviť Paríž, Berlín a Londýn,“ uviedol Arákčí v príspevku na platforme X. Ozrejmil tiež, že je otvorený rokovaniam, ktoré sa „nebudú venovať len jadrovej otázke, ale aj každej ďalšej oblasti spoločného záujmu a obáv“.



Šéf iránskej diplomacie sa v stredu v Číne stretol so svojím rezortným partnerom Wangom I pred sobotňajšími rozhovormi so Spojenými štátmi. Minulý týždeň navštívil aj Moskvu a stretol sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Arákči vyjadril spokojnosť so spoluprácou Číny i Ruska, no vo štvrtok zároveň uviedol, že vzťahy s tromi spomínanými európskymi štátmi „sú v súčasnosti oslabené“. Doplnil, že je teraz rad na nich a že „majú príležitosť zbaviť sa vplyvu záujmových skupín a zvoliť si inú cestu“.



Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP uviedol, že Paríž „bude veľmi ochotne pokračovať v dialógu s Iráncami“ o jadrových záležitostiach. Nemecko a Británia sa k tomu bezprostredne nevyjadrili.



Irán, Nemecko, Británia a Francúzsko nedávno podnikli kroky na obnovenie dialógu o jadrovej otázke. Od konca minulého roka sa uskutočnilo už niekoľko stretnutí, pripomína AFP.



Teherán opakovanie odmietol tvrdenia, že sa usiluje o výrobu jadrovej zbrane. Trvá na tom, že jeho jadrový program slúži len na mierové účely. Západné krajiny tiež kritizovali iránsky raketový program a obvinili Irán z poskytovania zbraní Rusku vo vojne proti Ukrajine. Irán však aj tieto obvinenia odmietol a uviedol, že nepodporil žiadnu stranu konfliktu.