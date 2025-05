Arákčí navštívi okrem Pakistanu aj Indiu, Irán chce byť mediátor

Islamabad/Nai Dillí 5. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po návšteve Pakistanu zavíta vo štvrtok do Indie. Teherán sa minulý týždeň ponúkol zastávať úlohu mediátora medzi oboma krajinami pri znižovaní vzájomného napätia po ozbrojenom útoku v spornom regióne Kašmír. Počas neho zahynulo 26 turistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Arákčí minulý týždeň po telefonáte so svojim pakistanským náprotivkom Muhammadom Ishákom Dárom vyhlásil, že Irán je „pripravený rozšíriť svoje úsilie v dobrej vôli s cieľom pomôcť znížiť napätie“. Irán je podľa neho „pripravený využiť svoje dobré meno“ na vyriešenie konfliktu. Arákčí v pondelok pricestoval do pakistanskej metropoly Islamabad.



Iránsky minister zahraničia bude prvým vysokopostaveným diplomatom, ktorý od útoku 22. apríla navštívi obe krajiny. Naí Dillí obvinilo Islamabad z podpory ozbrojených útočníkov. Pakistan to poprel.



India a Irán udržiavajú priateľské vzťahy napriek tomu, že Naí Dillí sa dlhodobo usiluje o rozšírenie bezpečnostnej spolupráce s úhlavným rivalom Teheránu - Spojenými štátmi. India a Irán minulý rok podpísali zmluvu o obnovení dlhodobo pozastaveného projektu prístavu Čáhbahár v Iráne. Washington preto varoval indické firmy pracujúce na projekte pred možnými sankciami.