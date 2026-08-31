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Arákčí: Netanjahu sa chváli tým, že oklamal USA, aby išli do vojny

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Na snímke sú nákladné lode na mori v Ománskom zálive neďaleko Hormuzského prielivu, zachytené zo skalnatého pobrežia pri meste Khor Fakkan v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP

Šéf iránskej diplomacie sa tak vyjadril po ďalšej eskalácii konfliktu s USA na Blízkom východe.

Autor TASR
,aktualizované 
Teherán 31. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok nazval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „hadom“ a obvinil ho, že oklamal Spojené štáty a zatiahol ich od vojny s islamskou republikou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V hebrejčine sa Netanjahu otvorene chvastá tým, že oklamal americkú administratívu a dotlačil ju do vojny s Iránom v záujme Izraela. Netanjahu sa otvorene smeje tomu, ako ‚ovplyvnil‘ Ameriku prostredníctvom 1000 hodín vysielacieho času v amerických televíziách,“ napísal Arákčí na sieti X. „V angličtine chváli prezidenta Spojených štátov (Donalda Trumpa). Had,“ dodal.

Šéf iránskej diplomacie sa tak vyjadril po ďalšej eskalácii konfliktu s USA na Blízkom východe. Spojené štáty v noci na pondelok zaútočili na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Pri americkom útoku podľa iránskych médií zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia.

Iránske Revolučné gardy následne zaútočili balistickými raketami na základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch, ktoré využíva americká armáda.

Netanjahu minulý týždeň odmietol možnosť diplomatického riešenia tohto konfliktu, pričom vyhlásil, že s tými „divochmi,“ ktorí vládnu v Iráne, sa nedá dosiahnuť dohoda.
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