Arákčí obvinil EÚ z pokrytectva pre popravu iránsko-nemeckého občana

Teherán 29. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok obvinil Európsku úniu z pokrytectva. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, že Brusel zvažuje prijať opatrenia v reakcii na popravu iránsko-nemeckého občana Džamšída Šármahda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Európa zastáva len pokrytectvo," napísal Arákčí na sociálnej sieti X. Tvrdí, že Európska únia "neukončila zabíjanie viac ako 50.000 Palestínčanov v Pásme Gazy" a "neumožnila 1,5 milióna utečencom v Libanone vrátiť sa do svojich domovov".



Borrell vo svojom príspevku na X popravu 69-ročného Šármahda v Iráne "čo najdôraznejšie" odsúdil. EÚ podľa jeho slov bude za každých okolností proti trestu smrti. "Je to porušenie práva na život a najvyššie popretie ľudskej dôstojnosti," dodal.



Iránske justičné orgány o poprave Šármahda informovali pondelok. Na smrť ho odsúdili ešte na jar 2023 v spornom procese, v ktorom bol obvinený z terorizmu. Uznali ho za vinného z plánovania útoku na mešitu v roku 2008, pri ktorom zahynulo 14 ľudí, ako aj zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami.



Nemeckého ministerstvo zahraničných vecí si počas utorka predvolalo chargé d'affaires iránskeho veľvyslanectva v Berlíne a tlmočilo mu protest proti poprave. Zároveň stiahlo svojho veľvyslanca v Teheráne do Nemecka na konzultácie. Pre tento "intervencionistický" prístup Berlína si nemeckého veľvyslanca predvolal aj Irán.



Šármahd sa narodil v Iráne, má aj nemecké občianstvo a trvalý pobyt v USA. Iránska tajná služba ho zadržala v auguste 2020 v Dubaji a previezla do Iránu.



Irán Šármahda obvinil z vedenia skupiny Tondar (Hrom), ktorej cieľom je zvrhnúť iránsku vládu a obnoviť monarchiu v krajine. Iránska vláda túto skupinu považuje za teroristickú. Šármahdovi príbuzní a ľudskoprávni aktivisti obvinenia voči nemu dôrazne odmietajú.