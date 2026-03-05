< sekcia Zahraničie
Arákčí obvinil Izrael z útoku na azerbajdžanskú exklávu
K dronovému útoku, pri ktorom dostalo zásah letisko a škola v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan neďaleko iránskych hraníc, došlo vo štvrtok okolo poludnia miestneho času.
Autor TASR
Teherán 5. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok obvinil Izrael zo zodpovednosti za dronový útok v Azerbajdžane a vyhlásil, že židovský štát sa takto údajne snaží poškodiť vzťahy Teheránu s Baku. Informovala o tom agentúra AFP.
K dronovému útoku, pri ktorom dostalo zásah letisko a škola v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan neďaleko iránskych hraníc, došlo vo štvrtok okolo poludnia miestneho času. Zranenia pri ňom utrpeli štyri osoby.
Baku tvrdí, že Irán na jeho exklávu vyslal štyri drony, pričom jeden sa podarilo zostreliť a ostatné dopadli na civilnú infraštruktúru. V súvislosti s tým azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Irán z terorizmu. Armáda podľa neho „dostala pokyn pripraviť a vykonať odvetné opatrenia“. V reakcii na útok Azerbajdžan vo štvrtok uzavrel časť svojho vzdušného priestoru v blízkosti iránskych hraníc.
V telefonáte so svojím azerbajdžanským rezortným kolegom Džejhunom Bajramovom však Arákčí „poprel, že by Irán vypálil akékoľvek projektily“ na Azerbajdžan. Odsúdil tiež „úlohu izraelského režimu v takýchto útokoch s cieľom manipulovať s verejnou mienkou a zničiť dobré vzťahy Iránu so susedmi“.
AFP pripomína, že Izrael, ktorý spolu s USA už piaty deň vedie vojenskú operáciu proti Iránu, patrí k hlavným dodávateľom zbraní pre azerbajdžanskú armádu a od Baku kupuje veľké množstvá ropy. Teherán sa preto už dlhšie obáva, že izraelská vláda by mohla využiť azerbajdžanské územie na zosnovanie útokov proti Iránu. Minulý rok po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne uistila azerbajdžanská vláda Teherán, že to Izraelu nedovolí.
