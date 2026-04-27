Arákčí obvinil USA z neúspechu rokovaní v Pakistane
Pakistan ako sprostredkovateľ hostil 11. apríla rokovania medzi zástupcami Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Moskva 27. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa tento mesiac konali v Pakistane. Na návšteve v Petrohrade zároveň označil Hormuzský prieliv za „dôležitú globálnu tému“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prístupy USA spôsobili, že predchádzajúce kolo rokovaní, napriek pokroku, nedokázalo dosiahnuť svoje ciele kvôli nadmerným požiadavkám,“ povedal Arákčí.
Šéf iránskej diplomacie v pondelok pricestoval do Petrohradu, kde sa má stretnúť s ruským prezidentom Vladmirom Putinom. Arákčí tvrdí, že chce obnoviť osobné konzultácie s „ruskými priateľmi“ Iránu po prestávke kvôli narušeniu cestovania spôsobeného vojnou.
Pakistan ako sprostredkovateľ hostil 11. apríla rokovania medzi zástupcami Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe. Tieto rokovania sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody.
Dosiaľ sa nekonalo ďalšie kolo rokovaní a americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. V príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.
Predtým, než Trump oznámil zrušenie cesty vyslancov do Pakistanu, odišiel z Islamabadu Arákčí, ktorý tam rokoval s tamojšími predstaviteľmi a podľa správ iránskych médií sa plánuje do Pakistanu vrátiť na ďalšie rokovania.
