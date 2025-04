Arákčí odcestuje do Moskvy kvôli rokovaniam s USA o jadrovom programe

Teherán 14. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí tento týždeň navštívi Moskvu, aby so svojím rezortným partnerom Sergejom Lavrovom prediskutoval rozhovory s USA o jadrovom programe. Dôjde k tomu pred ďalším kolom rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sa uskutočnia podľa všetkého v sobotu v Ríme, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Arákčí a vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff v sobotu absolvovali v Ománe prvé rozhovory na vysokej úrovni, odkedy prezident USA Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA v roku 2018 prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Irán popiera, že by jeho cieľom bola výroba jadrových zbraní a americké spravodajské služby nepotvrdili tieto snahy. Tvrdia však, že pokiaľ by sa Irán rozhodol zbrane vyrobiť, dokázal by to urobiť rýchlo.



„Árakčí pricestuje do Moskvy koncom týždňa,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu a doplnil, že táto cesta sa naplánovala vopred, pričom umožní „diskusiu o najnovšom vývoji v súvislosti s rokovaniami v (ománskej metropole) Maskat“.



„Očakávame iránskych kolegov, naplánované sú rozhovory so (šéfom diplomacie) Sergejom Lavrovom, ako aj stretnutia s ruskými predstaviteľmi,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.



Moskva presadzovala diplomatické riešenie sporu o jadrovej dohode, a preto rozhovory medzi Iránom a USA privítala. Vojenská konfrontácia by podľa Ruska znamenala „globálnu katastrofu“. Trump totiž varoval pred vojenským zásahom v prípade zlyhania diplomatickej cesty. "Ak si to bude vyžadovať vojenský zásah, urobíme vojenský zásah," ozrejmil už skôr šéf Bieleho domu.