Arákčí odišiel do Ženevy na tretie kolo rokovaní s USA
Americkú stranu by mali na rokovaniach opäť zastupovať Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Autor TASR
Teherán 25. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a jeho vyjednávací tím v stredu odišli do Ženevy, informovala štátna televízia pred tretím kolom rokovaní s USA, ktoré je naplánované na štvrtok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Washington a Teherán už absolvovali dve kolá rokovaní sprostredkovaných Ománom, ktorých cieľom bolo dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe.
Napriek ďalšiemu plánovanému kolu rokovaní Spojené štáty do oblastí v blízkosti Iránu v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily. Americký prezident Donald Trump dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, v opačnom prípade bude čeliť vojenskému úderu. Už predtým šéf Bieleho domu hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami.
„V súvislosti so zajtrajšími rokovaniami v Ženeve, na ktorých sa zúčastní Dr. Arákčí, sú vyhliadky dobré,“ povedal v stredu v príhovore iránsky prezident Masúd Pezeškiján. „Pokračujeme v procese pod vedením najvyššieho vodcu, aby sme mohli prekonať súčasný stav, ktorý nie je ani vojnou, ani mierom,“ uviedol.
Arákčí sa v utorok vyjadril, že dohoda s USA o budúcnosti iránskeho jadrového programu je na dosah. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznil, že Teherán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nikdy sa nevzdá svojho práva na využitie jadrovej technológie na mierové účely.
Trump zároveň v ten istý deň zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí vyrobiť jadrovú zbraň. Dodal tiež, že teheránski vodcovia „v tejto chvíli opäť presadzujú svoje zlovestné jadrové ambície“.
