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Arákčí odsúdil Trumpove plány na drastické ekonomické opatrenia
Trump v noci na štvrtok okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú.
Autor TASR
Teherán 20. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie „neúspešnej politiky“, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Trump v noci na štvrtok okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú. Na svojej platforme Truth Social to označil ako „EKONOMICKÝ DEŇ-D“.
„Takzvaný Ekonomický deň-D je odvrátením pozornosti od vlastnej krízy Ameriky: bezprecedentného dlhu a prudko rastúcich úrokových nákladov,“ vyhlásil Arákčí vo štvrtok na sieti X.
„Trvanie na svojej neúspešnej politike prinesie iba ďalšiu porážku - a nepriateľstvo Iráncov... Hospodársky terorizmus USA ohrozuje globálnu ekonomiku a suverenitu po celom svete,“ dodal.
Americký prezident tvrdí, že Irán odmietol uzavrieť dohodu s USA, aj keď na to mal šancu. „Preto dnes oznamujem NAJDRASTICKEJŠIE EKONOMICKÉ OPATRENIA, AKÉ BOLI KEDY PODNIKNUTÉ PROTI AKEJKOĽVEK KRAJINE! Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu,“ vyhlásil Trump.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán, ktorý reagoval útokmi na spojencov USA v regióne. Intenzívne bombardovanie ukončili diplomatické snahy, ale sporadické zrážky naďalej pretrvávajú najmä v Hormuzskom prielive a jeho okolí. Táto kľúčová námorná trasa sa medzičasom stala centrom konfliktu.
Znovuotvorenie prielivu je pre Spojené štáty prioritou. Teherán však naďalej trvá na tom, že zostane zatvorený, kým Washington neukončí námornú blokádu Iránu, nezruší ropné sankcie a neuvoľní iránske aktíva v zahraničí.
Trump v noci na štvrtok okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú. Na svojej platforme Truth Social to označil ako „EKONOMICKÝ DEŇ-D“.
„Takzvaný Ekonomický deň-D je odvrátením pozornosti od vlastnej krízy Ameriky: bezprecedentného dlhu a prudko rastúcich úrokových nákladov,“ vyhlásil Arákčí vo štvrtok na sieti X.
„Trvanie na svojej neúspešnej politike prinesie iba ďalšiu porážku - a nepriateľstvo Iráncov... Hospodársky terorizmus USA ohrozuje globálnu ekonomiku a suverenitu po celom svete,“ dodal.
Americký prezident tvrdí, že Irán odmietol uzavrieť dohodu s USA, aj keď na to mal šancu. „Preto dnes oznamujem NAJDRASTICKEJŠIE EKONOMICKÉ OPATRENIA, AKÉ BOLI KEDY PODNIKNUTÉ PROTI AKEJKOĽVEK KRAJINE! Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu,“ vyhlásil Trump.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán, ktorý reagoval útokmi na spojencov USA v regióne. Intenzívne bombardovanie ukončili diplomatické snahy, ale sporadické zrážky naďalej pretrvávajú najmä v Hormuzskom prielive a jeho okolí. Táto kľúčová námorná trasa sa medzičasom stala centrom konfliktu.
Znovuotvorenie prielivu je pre Spojené štáty prioritou. Teherán však naďalej trvá na tom, že zostane zatvorený, kým Washington neukončí námornú blokádu Iránu, nezruší ropné sankcie a neuvoľní iránske aktíva v zahraničí.