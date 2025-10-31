< sekcia Zahraničie
Arakčí: Plán USA testovať jadrové zbrane je regresívny a nezodpovedný
Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok v reakcii na Trumpove kroky vyhlásil, že Spojené štáty otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či je riadne funkčný.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 31. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí vo štvrtok označil plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie testov jadrových zbraní za „regresívne a nezodpovedné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Jadrový agresor obnovuje testovanie atómových zbraní. Ten istý agresor démonizuje mierový jadrový program Iránu,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v príspevku na sociálnych sieťach.
„Oznámenie (USA) o obnovení jadrových testov je regresívnym a nezodpovedným krokom a predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ dodal.
Trump vo štvrtok pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei nariadil americkému ministerstvu obrany, aby okamžite obnovilo testy jadrových zbraní. Rozhodol tak len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok v reakcii na Trumpove kroky vyhlásil, že Spojené štáty otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či je riadne funkčný.
Pár dní predtým ruské sily uskutočnili podľa Moskvy úspešnú skúšku medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá taktiež môže niesť jadrovú hlavicu. Táto strela je jedinečná a nedokáže ju zostrelil žiaden systém protivzdušnej obrany, uviedol šéf ruskej armády Valerij Gerasimov.
Trump oznámenie o skúške Burevestnika označil za nevhodné a Putina vyzval, aby namiesto testovania rakiet ukončil vojnu na Ukrajine.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu.
„Jadrový agresor obnovuje testovanie atómových zbraní. Ten istý agresor démonizuje mierový jadrový program Iránu,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v príspevku na sociálnych sieťach.
„Oznámenie (USA) o obnovení jadrových testov je regresívnym a nezodpovedným krokom a predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ dodal.
Trump vo štvrtok pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei nariadil americkému ministerstvu obrany, aby okamžite obnovilo testy jadrových zbraní. Rozhodol tak len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Americký viceprezident J. D. Vance vo štvrtok v reakcii na Trumpove kroky vyhlásil, že Spojené štáty otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či je riadne funkčný.
Pár dní predtým ruské sily uskutočnili podľa Moskvy úspešnú skúšku medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá taktiež môže niesť jadrovú hlavicu. Táto strela je jedinečná a nedokáže ju zostrelil žiaden systém protivzdušnej obrany, uviedol šéf ruskej armády Valerij Gerasimov.
Trump oznámenie o skúške Burevestnika označil za nevhodné a Putina vyzval, aby namiesto testovania rakiet ukončil vojnu na Ukrajine.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu.