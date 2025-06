Arákčí po útokoch USA oznámil cestu do Moskvy, stretne sa s Putinom

Teherán 22. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu oznámil, že sa chystá odcestovať do Moskvy, kde sa v pondelok ráno stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Schôdzka sa uskutoční deň po tom, čo Spojené štáty na pokyn prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na Irán. Arákčí americké údery odsúdil a vyhlásil, že Trump oklamal svojich vlastných voličov sľubmi o nezapájaní sa do „večných vojen“, informovala stanica Sky News.



„Dnes popoludní odchádzam do Moskvy a zajtra ráno mám stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Arákčí na tlačovej konferencii v Istanbule s tým, že ho čakajú „veľmi vážne konzultácie“. Moskvu označil za „priateľa Iránu“ a povedal, že s Ruskom sa vždy navzájom radia. Teherán podľa jeho slov za posledné mesiace rokovaní s USA vždy informoval Rusko o ich priebehu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzitým podľa agentúry TASS informoval, že Putin po amerických úderoch na Irán nemá v pláne hovoriť s Trumpom, ale že takýto prípadný rozhovor je možné dohodnúť urýchlene.



Spojené štáty v noci na nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia vo Fordó, v Natanze a Isfaháne. K priamemu zapojeniu USA do konfliktu na Blízkom východe prišlo po viac ako týždni útokov Izraela na Irán, ktoré spustil 13. júna. Izrael ich odôvodňuje snahou zabrániť Iránu vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán odvtedy údery Tel Avivu opätuje, opakovane ale popiera, že by sa snažil takúto zbraň získať.



„Irán neurobil nič zlé. Nechápeme, prečo by mal byť Irán napadnutý za falošné obvinenie, že sa snaží získať jadrové zbrane,“ povedal ďalej šéf iránskej diplomacie, ktorý Trumpa označil za „tyrana“ nedodržiavajúceho zákony.



„Zatiaľ čo prezident Trump bol zvolený s heslom ukončiť nákladnú účasť Ameriky na večných vojnách v našej časti sveta, zneužitím nášho záväzku k diplomacii zradil nielen Irán, ale oklamal aj svojich vlastných voličov,“ tvrdil Arákčí v Istanbule. Zopakoval tiež predchádzajúce výzvy Iránu, aby Bezpečnostná rada OSN odsúdila americké útoky a varoval, že „ticho uvrhne uvrhne svet do bezprecedentnej úrovne nebezpečenstva a chaosu“.



Trump v noci v prejave v Bielom dome označil útoky USA na tri iránske jadrové zariadenia za „veľkolepý vojenský úspech“. Tvrdil, že tieto kľúčové iránske zariadenia na obohacovanie uránu boli „úplne zničené“. Iránu súčasne pohrozil ďalšími útokmi, ak nepristúpi na mier. Cieľom USA bolo podľa jeho slov zastavenie jadrovej hrozby, ktorú predstavuje Irán ako štát podporujúci terorizmus na celom svete.



Arákčí však podľa agentúry AFP akúkoľvek požiadavku na návrat k rokovaciemu stolu označil za irelevantnú. Boli to Spojené štáty, ktoré uprostred rozhovorov „zradili diplomaciu“ tým, že „podporili genocídny izraelský režim, ktorý začal nezákonnú agresívnu vojnu“ proti Iránu, povedal minister s tým, že Izrael a USA prekročili „veľmi veľkú červenú čiaru“, keď podnikli útoky na iránske jadrové zariadenia.



„Takže sme sa venovali diplomacii, ale boli sme napadnutí. (USA) dali Izraelčanom zelenú, ak nie pokyn, aby zaútočili na iránske jadrové zariadenia. Dokázali, že nie sú mužmi diplomacie a rozumejú len jazyku hrozieb a sily,“ vyhlásil Arákčí a prisľúbil, že Teherán sa bude brániť všetkými potrebnými prostriedkami.