Piatok 24. apríl 2026
Arákčí pricestoval do Pakistanu, rokovania s USA sú však otázne

Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním.

Autor TASR
Islamabad 24. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok krátko pred polnocou miestneho času pricestoval do pakistanskej metropoly Islamabad. Nie je však zatiaľ jasné, či sa počas víkendu stretne aj s americkou delegáciou, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Arákčí by mal podľa vyhlásenia pakistanského ministerstva zahraničných vecí rokovať „s vedením Pakistanu o najnovšom vývoji v regióne, ako aj o prebiehajúcom úsilí o regionálny mier a stabilitu“. Minister predtým na sociálnej sieti X napísal, že účelom návštevy je koordinácia s partnermi v bilaterálnych záležitostiach.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová medzitým potvrdila, že americká delegácia tvorená vyslancami prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom by mala odletieť z USA do Pakistanu v sobotu ráno amerického času. Či sa dve delegácie stretnú, je nejasné.

Nemenovaný zdroj z prostredia pakistanskej vlády predtým uviedol, že logistický a bezpečnostný tím Spojených štátov sa už nachádza v Islamabade s cieľom viesť druhé kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.

Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.

Denník The New York Times už v stredu s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a na vyjadrenie samotného Trumpa uviedol, že sa druhé kolo americko-iránskych rokovaní mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní.
