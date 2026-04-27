Pondelok 27. apríl 2026
Arákčí pricestoval do Petrohradu na rozhovory s Putinom

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Arákčí po prílete uviedol, že schôdzka s ruským prezidentom bude dobrou príležitosťou na rozhovory o vývoji vo vojne na Blízkom východe.

Autor TASR
Teherán/Moskva 27. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestoval v pondelok ráno do Petrohradu, kde sa očakáva jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámilo to jeho ministerstvo, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Ruská tlačová agentúra TASS predtým s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova potvrdila, že Putin sa plánuje stretnúť so šéfom iránskej diplomacie.

Arákčí po prílete uviedol, že schôdzka s ruským prezidentom bude dobrou príležitosťou na rozhovory o vývoji vo vojne na Blízkom východe. Minister predtým opakovane navštívil Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom medzi USA a Iránom, a podľa vlastných slov tam prediskutoval podmienky na obnovenie rokovaní s Washingtonom, informovala agentúra Reuters.

Arákčí cestoval do Islamabadu v piatok a po nedeľňajšej návšteve Ománu sa tam vrátil, aby následne odcestoval do Ruska. Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pakistanskej metropoly a odvtedy opakovane povedal, že ak chce Teherán rokovať, môže Spojeným štátom zatelefonovať.

Snahy oživiť rozhovory však pokračujú. Iránska tlačová agentúra Fárs informovala, že Teherán zaslal cez sprostredkovateľov Američanom „písomné správy“ o svojich požiadavkách, hoci údajne neško o súčasť oficiálnych rokovaní.

Americký spravodajský server Axios v nedeľu s odvolaním sa na zdroje informoval, že Irán poslal Washingtonu prostredníctvom Pakistanu nový návrh na otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no presun rokovaní o jadrovom programe až do ďalšej fázy, po zrušení americkej blokády iránskych prístavov.

Z tejto správy citovala aj iránska štátna tlačová agentúra IRNA bez toho, aby ju poprela, všíma si AFP.
