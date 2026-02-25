< sekcia Zahraničie
Arákčí prišiel do Ženevy na rokovania so iránskom jadrovom programe
Na letisku v Ženeve pristálo iránske lietadlo krátko po 19.00 h a zdroj AFP neskôr potvrdil, že Arákčí bol na jeho palube. O jeho prílete informovala aj iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Autor TASR
Ženeva 25. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a jeho vyjednávací tím deň pred štvrtkovým rokovaním so Spojenými štátmi priletel do švajčiarskej Ženevy. Agentúru AFP o tom informoval anonymný diplomatický zdroj, píše TASR.
Na letisku v Ženeve pristálo iránske lietadlo krátko po 19.00 h a zdroj AFP neskôr potvrdil, že Arákčí bol na jeho palube. O jeho prílete informovala aj iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Washington a Teherán už absolvovali dve kolá rokovaní sprostredkovaných Ománom, ktorých cieľom bolo dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe. Americkú stranu by mali na rokovaniach opäť zastupovať osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Napriek ďalšiemu plánovanému kolu rokovaní Spojené štáty do oblastí v blízkosti Iránu v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily. Trump dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, v opačnom prípade bude čeliť vojenskému úderu. Už predtým šéf Bieleho domu hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami.
Arákčí sa v utorok vyjadril, že dohoda s USA o budúcnosti iránskeho jadrového programu je na dosah. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznil, že Teherán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nikdy sa nevzdá svojho práva na využitie jadrovej technológie na mierové účely.
Na letisku v Ženeve pristálo iránske lietadlo krátko po 19.00 h a zdroj AFP neskôr potvrdil, že Arákčí bol na jeho palube. O jeho prílete informovala aj iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Washington a Teherán už absolvovali dve kolá rokovaní sprostredkovaných Ománom, ktorých cieľom bolo dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe. Americkú stranu by mali na rokovaniach opäť zastupovať osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Napriek ďalšiemu plánovanému kolu rokovaní Spojené štáty do oblastí v blízkosti Iránu v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily. Trump dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, v opačnom prípade bude čeliť vojenskému úderu. Už predtým šéf Bieleho domu hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami.
Arákčí sa v utorok vyjadril, že dohoda s USA o budúcnosti iránskeho jadrového programu je na dosah. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznil, že Teherán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nikdy sa nevzdá svojho práva na využitie jadrovej technológie na mierové účely.