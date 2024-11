Arákčí: Sme pripravení na rokovania, nie však pod tlakom

Teherán 14. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok na stretnutí s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim vyhlásil, že Irán môže vyriešiť spory s MAAE prostredníctvom spolupráce a rokovaní, ale nie pod tlakom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a príspevkov na sociálnej sieti X.



"Ako zmluvná strana Zmluvy o nešírení jadrových zbraní naďalej plne spolupracujeme s MAAE. Rozdiely sa dajú vyriešiť spoluprácou a dialógom," napísal na X Arákčí a deklaroval, že "Irán nikdy neopustil rokovací stôl o svojom mierovom jadrovom programe".



"Sme ochotní rokovať na základe našich národných záujmov a našich neodňateľných práv, ale nie sme pripravení rokovať pod tlakom a zastrašovaním," zdôraznil Arákčí.



Šéf MAAE Grossi pricestoval do Iránu vo štvrtok, kde bude viesť rokovania s viacerým vysokopostavenými predstaviteľmi krajiny. Dopoludnia sa stretol aj s riaditeľom Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammadom Eslámím.



Irán má dlhodobo napäté vzťahy s MAAE, ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Teherán podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt.



Irán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou. Zaviazal sa v nej obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyrokovať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.