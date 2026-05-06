Arákčí sa snaží získať podporu Číny pre povojnový rámec v regióne
Autor TASR
Teherán 6. máj (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu uviedol, že Teherán sa teší na čínsku podporu „nového povojnového“ regionálneho rámca po skončení konfliktu so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu Al-Džazíra.
Šéf iránskej diplomacie sa v stredu stretol so svojím čínskym rezortným partnerom v Pekingu. „Sme presvedčení, že komplexné prímerie si nevyžaduje žiadne odklady, obnovenie nepriateľských operácií nie je rozumné a pokračovanie v rokovaniach je mimoriadne dôležité,“ povedal Wang I na začiatku schôdzky podľa záberov hongkonskej stanice Phoenix TV.
Arákčí zopakoval, že Irán verí Číne a v príspevku na X uviedol, že jeho krajina „sa teší“ na to, že Peking „podporí vytvorenie nového povojnového regionálneho rámca, ktorý dokáže vyvážiť rozvoj a bezpečnosť“.
Návšteva sa koná týždeň pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu 14. a 15. mája. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už skôr vyzval Čínu, aby vyvinula tlak na Irán s cieľom zmierniť blokádu Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne pätina svetovej ropy a plynu.
I počas stredajšieho stretnutia odsúdil vojenské operácie USA a Izraela proti Iránu a označil ich za „nelegitímne“, uvádza iránska tlačová agentúra Tasním. Peking opakovane označuje tento konflikt za porušenie medzinárodného práva, no zároveň neschválil ani všetky kroky Iránu.
