Arákčí: SAE sa aktívne zúčastňujú na vojne proti Iránu
Irán opakovane obvinil štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia.
Autor TASR
Teherán 14. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok obvinil Spojené arabské emiráty (SAE) z aktívnej účasti v americko-izraelskej vojne proti Teheránu. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„SAE sú aktívnym partnerom v tejto agresii a o tom niet pochýb,“ napísal na Arákčí na Telegrame. „Zároveň sa ukázalo, že sa na týchto útokoch podieľali a možno dokonca konali priamo proti nám,“ zdôraznil.
Vzťahy medzi Iránom a SAE sú napäté od 28. februára, keď útoky USA a Izraela vyvolali iránske odvetné údery proti Izraelu a spojencom USA v Perzskom zálive vrátane Spojených arabských emirátov.
Irán opakovane obvinil štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia. Ich vlády to opakovane popreli a už pred vypuknutím konfliktu vyhlásili, že nedovolia, aby ich územie alebo vzdušný priestor boli využívané na útoky proti Iránu.
