Štvrtok 14. máj 2026
Arákčí: SAE sa aktívne zúčastňujú na vojne proti Iránu

V sobotu 2. mája 2026 prechádza mestský autobus okolo billboardu s grafickým znázornením Hormuzského prielivu a zošitých úst amerického prezidenta Donalda Trumpa na námestí v centre Teheránu v Iráne. Foto: TASR/AP

Irán opakovane obvinil štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia.

Autor TASR
Teherán 14. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok obvinil Spojené arabské emiráty (SAE) z aktívnej účasti v americko-izraelskej vojne proti Teheránu. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.

„SAE sú aktívnym partnerom v tejto agresii a o tom niet pochýb,“ napísal na Arákčí na Telegrame. „Zároveň sa ukázalo, že sa na týchto útokoch podieľali a možno dokonca konali priamo proti nám,“ zdôraznil.

Vzťahy medzi Iránom a SAE sú napäté od 28. februára, keď útoky USA a Izraela vyvolali iránske odvetné údery proti Izraelu a spojencom USA v Perzskom zálive vrátane Spojených arabských emirátov.

Irán opakovane obvinil štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia. Ich vlády to opakovane popreli a už pred vypuknutím konfliktu vyhlásili, že nedovolia, aby ich územie alebo vzdušný priestor boli využívané na útoky proti Iránu.
