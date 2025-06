Arákčí: Teherán má dôkaz, že sily USA podporovali Izrael pri útokoch

Teherán 15. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu vyhlásil, že Teherán má dôkaz, že americký sily podporili Izrael pri útokoch na Irán. Izrael podľa neho útokom na iránske jadrové zariadenia prekročil „novú červenú čiaru“. Zároveň obvinil Bezpečnostnú radu OSN z ľahostajnosti voči útokom Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Máme solídny dôkaz o podpore útokov vojenských síl sionistického režimu zo strany amerických síl a amerických základní v regióne,“ povedal šéf iránskej diplomacie.



Americký prezident Donald Trump uviedol, že Washington vopred vedel o pláne Izraela zaútočiť na Irán, ale vyhlásil, že USA sa na útokoch nepodieľali.



Arákčí tvrdí, že izraelské útoky sú pokusom podkopať diplomaciu a prekaziť rokovania o jadrovom programe. „Je úplne jasné, že izraelský režim nechce žiadnu dohodu o jadrovej otázke. Nechce rokovania a neusiluje sa o diplomaciu,“ povedal iránsky minister.



Teherán je podľa neho otvorený jadrovej dohode, ktorá by zabezpečila, že nemôže získať jadrové zbrane. Dodal však, že Irán nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by „zbavila Irán jeho jadrových práv“.



Šieste kolo rokovaní americkej a iránskej delegácie bolo naplánované na nedeľu v Ománe. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí, ktorého krajina je sprostredkovateľom týchto rokovaní, v sobotu oznámil, že plánované rozhovory boli zrušené.



Irán po tom, čo na neho Izrael v noci na piatok začal útočiť, opätuje údery. Podľa šéfa iránskej diplomacie Irán skoncuje s útokmi, keď Izrael zastaví svoju vojenskú kampaň v islamskej republike.



„Bránime sa, naša obrana je legitímna,“ povedal Arákčí, podľa ktorého je táto obrana reakciou na agresiu. „Ak sa agresia zastaví, prirodzene sa zastavia aj naše reakcie,“ dodal.



Iránsky minister kritizoval aj izraelský útok na veľké plynárenské zariadenie na pobreží Perzského zálivu, pričom uviedol, že zatiahnutie konfliktu do tejto oblasti je „veľkou strategickou chybou, pravdepodobne úmyselnou a zameranou na rozšírenie vojny mimo územia Iránu“. Tento útok bol podľa jeho slov mimoriadne nebezpečný krok.



Zároveň uviedol, že izraelský útok sa v „Bezpečnostnej rade OSN stretáva s ľahostajnosťou“ a západné vlády odsúdili Irán namiesto Izraela, hoci práve Irán bol poškodenou stranou.