< sekcia Zahraničie
Arákčí telefonoval s Grossim, odmietol neférový tlak voči Iránu
Irán minulý týždeň oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s MAAE, s ktorou po vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu.
Autor TASR
Teherán 19. septembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok v telefonickom rozhovore s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim odmietol „nespravodlivý tlak“ voči jeho krajine. Šéf iránskej diplomacie sa tak vyjadril po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok hlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Irán „odmieta akúkoľvek politickú akciu a neférový tlak, ktorý by mohol viesť k eskalácii napätia,“ uviedol Arákčí v telefonáte s Grossim.
V piatok v 15-člennej Rade hlasovali za zrušenie sankcií len Čína, Rusko, Pakistan a Alžírsko. Za opätovné uvalenie hlasovalo deväť štátov vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska. Dva štáty sa zdržali.
„Plnú zodpovednosť za následky tohto kroku...leží na Spojených štátoch a troch európskych mocnostiach (krajiny zoskupenia E3 - Francúzsko, Británia a Nemecko, pozn. TASR),“ uviedol vo vyhlásení rezort diplomacie islamskej republiky.
Európske vlády podľa iránskeho ministerstva „zatiaľ nepreukázali nezávislosť a nasledovali jednostrannú a nelegálnu politiku Ameriky“.
Arákčí ešte pred hlasovaním oznámil, že európskym mocnostiam predložili „férový a vyvážený“ návrh ohľadom svojho jadrového programu. Na sociálnej sieti X napísal, že Teherán „predložil kreatívny, spravodlivý a vyvážený návrh, ktorý rieši skutočné obavy a je vzájomne prospešný.“ Jeho realizácia podľa neho môže byť rýchla a môže odvrátiť krízu.
Západné vlády dlhodobo obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však Teherán popiera. V júni po izraelskom útoku na ciele v Iráne vypukla 12-dní trvajúca vojny medzi týmito dvoma znepriatelenými krajinami. Izrael počas konfliktu útočil na iránske jadrové zariadenia, avšak zasiahol aj civilné oblasti, pričom zahynulo viac ako 1000 ľudí vrátane jadrových vedcov a vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Do vojny sa leteckým útokom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty, ktoré pred začiatkom tejto vojny rokovali s Iránom o jeho jadrovom programe.
Irán minulý týždeň oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s MAAE, s ktorou po vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu.
Irán „odmieta akúkoľvek politickú akciu a neférový tlak, ktorý by mohol viesť k eskalácii napätia,“ uviedol Arákčí v telefonáte s Grossim.
V piatok v 15-člennej Rade hlasovali za zrušenie sankcií len Čína, Rusko, Pakistan a Alžírsko. Za opätovné uvalenie hlasovalo deväť štátov vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska. Dva štáty sa zdržali.
„Plnú zodpovednosť za následky tohto kroku...leží na Spojených štátoch a troch európskych mocnostiach (krajiny zoskupenia E3 - Francúzsko, Británia a Nemecko, pozn. TASR),“ uviedol vo vyhlásení rezort diplomacie islamskej republiky.
Európske vlády podľa iránskeho ministerstva „zatiaľ nepreukázali nezávislosť a nasledovali jednostrannú a nelegálnu politiku Ameriky“.
Arákčí ešte pred hlasovaním oznámil, že európskym mocnostiam predložili „férový a vyvážený“ návrh ohľadom svojho jadrového programu. Na sociálnej sieti X napísal, že Teherán „predložil kreatívny, spravodlivý a vyvážený návrh, ktorý rieši skutočné obavy a je vzájomne prospešný.“ Jeho realizácia podľa neho môže byť rýchla a môže odvrátiť krízu.
Západné vlády dlhodobo obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však Teherán popiera. V júni po izraelskom útoku na ciele v Iráne vypukla 12-dní trvajúca vojny medzi týmito dvoma znepriatelenými krajinami. Izrael počas konfliktu útočil na iránske jadrové zariadenia, avšak zasiahol aj civilné oblasti, pričom zahynulo viac ako 1000 ľudí vrátane jadrových vedcov a vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Do vojny sa leteckým útokom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty, ktoré pred začiatkom tejto vojny rokovali s Iránom o jeho jadrovom programe.
Irán minulý týždeň oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s MAAE, s ktorou po vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu.