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Arákčí telefonoval s vedením Hamasu o vývoji v regióne
Iránsky minister sprevádzal v utorok prezidenta Masúda Pezeškijána na návšteve susedného Pakistanu, ktorý zastáva rolu sprostredkovateľa v rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.
Autor TASR
Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí hovoril s členom politického vedenia palestínskeho militantného hnutia Hamas podporovaného Teheránom. Témou boli rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom zamerané na dosiahnutie mierovej dohody v konflikte na Blízkom východe, uviedla v stredu iránska štátna televízia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Šéf iránskej diplomacie hovoril s Básimom Naímom o „najnovšom vývoji“ v regióne, pričom telefonát nadväzuje na minulotýždňové podpísanie memoranda o porozumení medzi Iránom a USA. V dokumente sa Pásmo Gazy priamo nespomína, no hovorí o „okamžitom a trvalom ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch“. Hamas dohodu privítal a vyjadril nádej, že prispeje aj k ukončeniu násilia v Gaze.
Arákčí počas telefonátu „opäť potvrdil pokračujúcu podporu Islamskej republiky Palestínčanom a ich spravodlivej veci, kým nebudú v plnej miere uznávané ich legitímne národné práva“, uvádza prepis rozhovoru zverejnený televíziou.
Iránsky minister sprevádzal v utorok prezidenta Masúda Pezeškijána na návšteve susedného Pakistanu, ktorý zastáva rolu sprostredkovateľa v rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.
Šéf iránskej diplomacie hovoril s Básimom Naímom o „najnovšom vývoji“ v regióne, pričom telefonát nadväzuje na minulotýždňové podpísanie memoranda o porozumení medzi Iránom a USA. V dokumente sa Pásmo Gazy priamo nespomína, no hovorí o „okamžitom a trvalom ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch“. Hamas dohodu privítal a vyjadril nádej, že prispeje aj k ukončeniu násilia v Gaze.
Arákčí počas telefonátu „opäť potvrdil pokračujúcu podporu Islamskej republiky Palestínčanom a ich spravodlivej veci, kým nebudú v plnej miere uznávané ich legitímne národné práva“, uvádza prepis rozhovoru zverejnený televíziou.
Iránsky minister sprevádzal v utorok prezidenta Masúda Pezeškijána na návšteve susedného Pakistanu, ktorý zastáva rolu sprostredkovateľa v rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.