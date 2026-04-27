Arákčí: Trump chce rokovať, lebo v Iráne neuspel
Autor TASR
Moskva 27. apríla (TASR) - Spojené štáty vo vojne proti Iránu nedosiahli svoje ciele, a preto americký prezident Donald Trump teraz žiada o rokovania. V pondelok to počas návštevy Ruska vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Teherán podľa neho v týchto chvíľach zvažuje možnosť obnovenia rokovaní s USA. Informovala o tom agentúra TASS, píše TASR.
Arákčí sa v Petrohrade stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý Iránu potvrdil pokračovanie strategických vzťahov a prisľúbil urobiť všetko pre to, aby na Blízkom východe zavládol mier.
V neskoršom rozhovore s reportérom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubinom sa šéf iránskej diplomacie podľa TASS vyjadril k tomu, že Trump sám seba označil za víťaza vojny.
„Tak prečo potom žiada o rokovania? Je zrejmé, že Irán stojí proti najväčšej superveľmoci sveta, (ktorá) nedosiahla ani jeden zo svojich cieľov. Preto (Trump) žiada o rokovania a my teraz zvažujeme túto možnosť,“ uviedol Arákčí.
Naposledy sa priame rokovania medzi USA a Iránom sprostredkované Pakistanom konali v Islamabade 11. apríla. Tie sa však skončili bez dosiahnutia dohody z dôvodu rozdielnych postojov strán, najmä v otázke jadrového programu Iránu.
USA okrem iného požadujú, aby sa islamská republika zriekla svojich údajných snáh získať jadrovú zbraň, kým Teherán tvrdí, že jeho program je určený len na civilné účely.
S cieľom vytvoriť priestor na pokračovanie mierových rokovaní šéf Bieleho domu minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty predlžujú prímerie s Iránom na neurčito.
Trump túto sobotu zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu a vyhlásil, že ak chce Teherán rokovať, môže Washingtonu zatelefonovať. Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty zo zlyhania rozhovorov, ktoré sa už skôr v apríli konali v Pakistane.
