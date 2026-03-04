Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arákčí: Trump zradil diplomaciu a Američanov, ktorí ho zvolili

Na snímke zničená budova po útokoch americkej a izraelskej armády v Teheráne v Iráne. Foto: TASR/AP

Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.

Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump zradil diplomaciu a Američanov, ktorý ho zvolili. Na sociálnej sieti X to v stredu napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, píše TASR.

„Keď sa s komplexnými jadrovými rokovaniami zaobchádza ako s predajom nehnuteľností a keď veľké lži zatieňujú skutočnosť, nerealistické očakávania sa nikdy nedajú naplniť,“ napísal iránsky minister. „Výsledok? Bombardovanie rokovacieho stola zo zlomyseľnosti. Pán Trump zradil diplomaciu a Američanov, ktorí ho zvolili,“ dodal.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom a viacerých kolách rokovaní Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.
