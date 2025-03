Arákčí: Trumpov list je skôr vyhrážka, Irán naň čoskoro odpovie

Teherán 20. marca (TASR) — List týkajúci sa jadrového programu Iránu, ktorý začiatkom marca poslal americký prezident Donald Trump najvyššiemu iránskemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, je v skutočnosti skôr vyhrážkou ako výzvou na nové rokovania, no Teherán naň čoskoro odpovie. Vo štvrtok to pre iránsku štátnu televíziu uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox Business odvysielanom 7. marca Trump povedal, že poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhol nové rokovania o jadrovom programe Iránu. Zároveň pohrozil, že ak Teherán na rokovania nepristúpi, USA budú musieť vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“.



Rezort iránskej diplomacie potvrdil, že list 12. marca doručil diplomat Spojených arabských emirátov. Irán naň po dôkladnej analýze podľa Arákčího odpovie v najbližších dňoch „prostredníctvom vhodných kanálov“.



Americká spravodajská webová stránka Axios v stredu s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa a ďalšie zdroje uviedla, že Trump v liste dáva Iránu dva mesiace na dosiahnutie novej jadrovej dohody.



Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody uzavretej v roku 2015.



Trump a Izrael kritizovali jadrovú dohodu ako neadekvátnu. Irán sa v nej výmenou za zrušenie sankcií zaviazal k obmedzeniu svojho jadrového programu. Diplomatické snahy o oživenie jadrovej dohody zatiaľ nepriniesli konkrétne výsledky.



Arákčí vo štvrtok zopakoval, že Teherán neobnoví priame rokovania so Spojenými štátmi, pokiaľ bude Trump naďalej uplatňovať svoju politiku „maximálneho tlaku“, ktorú presadzoval počas svojho prvého funkčného obdobia.