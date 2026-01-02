< sekcia Zahraničie
Arákčí: Trumpova hrozbu intervenciou je bezohľadná a nebezpečná
Počas protestov od konca minulého týždňa podľa štátnych médií zadržali v Iráne desiatky ľudí, zahynulo najmenej sedem osôb a 17 utrpelo zranenia.
Autor TASR
Teherán 2. januára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok kritizoval výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vládu v Teheráne Trump varoval, že ak budú jej bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Šéf iránskej diplomacie označil tento odkaz za „bezohľadný a nebezpečný“. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
„Dnešné Trumpovo posolstvo, pravdepodobne ovplyvnené tými, ktorí sa boja diplomacie alebo sa mylne domnievajú, že je zbytočná, je bezohľadné a nebezpečné,“ napísal Arákčí na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že protesty boli väčšinou pokojné a bezpečnostné zložky zasiahli iba proti demonštrantom útočiacim na políciu. „Vzhľadom na to, že prezident Trump nasadil Národnú gardu na území USA, práve on by mal vedieť, že útoky na verejný majetok nemožno tolerovať,“ doplnil.
Počas protestov od konca minulého týždňa podľa štátnych médií zadržali v Iráne desiatky ľudí, zahynulo najmenej sedem osôb a 17 utrpelo zranenia. Polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že troch „výtržníkov“ zabili, keď sa pokúsili vstúpiť do priestorov policajnej stanice v provincii Lorestán.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Začali ich pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
Iránska polícia v piatok uviedla, že úrady chápu požiadavky demonštrantov na zlepšenie ekonomickej situácie. Varovala však, že chaos nebude tolerovať.
