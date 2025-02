Arákčí: Trumpova politika tlaku proti Teheránu skončí neúspechom

Teherán 5. februára (TASR) - Opätovné zavedenie politiky maximálneho tlaku proti Iránu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa sa skončí neúspechom, tak ako počas jeho prvého funkčného obdobia. V stredu to vyhlásil iránsky šéf diplomacie Abbás Arákčí. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Donald Trump v utorok podpísal dekrét obnovujúci tvrdú politiku Spojených štátov proti Iránu s cieľom zabrániť mu vo vývoji jadrovej zbrane a zastaviť iránsky export ropy. Dúfa však, že tvrdú politiku nebude musieť uplatňovať a dosiahne s Teheránom dohodu.



Iránsky minister zahraničných vecí tiež v rozhovore pre médiá zopakoval, že jeho krajina nemá v pláne získať jadrové zbrane.



V roku 2015 bola podpísaná jadrová dohoda medzi Teheránom a svetovými mocnosťami. Na jej základe sa Irán zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za uvoľnenie sankcií.



Washington v roku 2018 - počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa - od tejto dohody odstúpil. V reakcii na to začal Irán odstupovať od svojich záväzkov. Opakovane však vyjadril ochotu dohodu obnoviť.



AFP dodala, že začiatkom januára - ešte pred Trumpovým návratom do Bieleho domu - iránski predstavitelia viedli rozhovory o svojom jadrovom programe s vyjednávačmi z Británie, Francúzska a Nemecka. Obe strany označili rozhovory za úprimné a konštruktívne.