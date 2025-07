Arákčí tvrdí, že Irán bude spolupracovať s MAAE

Teherán 12. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu povedal, že spolupráca islamskej republiky s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) „nadobudne novú formu“. Irán podľa neho plánuje spolupracovať s MAAE, avšak zdôraznil, že prístup k iránskym jadrovým zariadeniam, ktoré boli minulý mesiac terčom útokov počas vojny s Izraelom, vyvoláva otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Naša spolupráca s agentúrou sa nezastavila, ale nadobudne novú formu,“ povedal šéf iránskej diplomacie. Dodal, že žiadosť o monitorovanie jadrových zariadení zo strany MAAE sa bude posudzovať individuálne, „s prihliadnutím na otázky bezpečnosti a ochrany“.



Riziko šírenia rádioaktívnych materiálov a riziko výbuchu zvyškov munície sú podľa Arákčího vážne. „Pre nás má priblíženie inšpektorov MAAE k jadrovým lokalitám nielen bezpečnostný aspekt... ale aj bezpečnosť samotných inšpektorov je záležitosť, ktorá musí byť preskúmaná,“ povedal.



Irán oficiálne pozastavil spoluprácu s MAAE niekoľko dní po skončení 12-dňového konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Reuters objasňuje, že podľa nového iránskeho zákona musí akúkoľvek inšpekciu jadrových zariadení v Iráne zo strany MAAE schváliť Najvyššia rada národnej bezpečnosti.



Arákčí tiež vyhlásil, že Teherán je pripravený na diplomaciu v súvislosti s iránskym jadrovým programom. Vyjadril sa tak niekoľko týždňov po 12-dňovej vojny s Izraelom, ktorý útočil na iránske jadrové zariadenia. Útok na takéto zariadenia počas vojny podnikli aj Spojené štáty, a to napriek tomu, že pred vojnou prebehlo päť kôl rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe.



„Iránska islamská republika naďalej zostáva pripravená budovať túto dôveru prostredníctvom diplomacie, ale predtým nás naši partneri musia presvedčiť, že skutočne chcú diplomaciu - a nie, že diplomacie je len krytím pre iné ciele a zámery,“ konštatoval.



V prípade, že sa budú konať rokovania so svetovými mocnosťami, predmetom rozhovorov môže byť iba jadrová téma a budovanie dôvery v iránsky jadrový program výmenou za zrušenie sankcií voči Iránu. Doplnil, že žiadne iné otázky nebudú predmetom rokovaní. Akákoľvek jadrová dohoda musí rešpektovať „právo“ na obohacovanie uránu, dodal.



Irán podľa neho skúma podrobnosti možného obnovenia rokovaní so Spojenými štátmi o jadrovom programe. Dodal tiež, že opätovné zavedenie sankcií OSN voči Iránu by mohlo ukončiť úlohu Európy v otázke jadrového programu Teheránu. Takéto opatrenia „by znamenali koniec úlohy Európy v iránskej jadrovej agende,“ povedal. AFP objasňuje, že klauzula v jadrovej dohode z roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami umožňuje znovu zaviesť sankcie OSN v prípade, že Teherán poruší túto dohodu.