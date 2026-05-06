Arákčí tvrdí, že Irán chce s USA spravodlivú a komplexnú dohodu
Autor TASR
Peking 6. mája (TASR) - Irán bude v rokovaniach so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe akceptovať iba „spravodlivú a komplexnú dohodu“, vyhlásil v stredu v Pekingu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po stretnutí so svojím čínskym partnerom Wang Im. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Urobíme všetko preto, aby sme v týchto rokovaniach ochránili naše legitímne práva a záujmy,“ povedal Arákčí. „Prijímame iba spravodlivú a komplexnú dohodu,“ dodal.
Arákčí sa tak vyjadril po tom, čo americký prezident Donald Trump v noci na stredu na sociálnych sieťach oznámil, že operácia Spojených štátov Projekt sloboda zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, sa na krátky čas pozastaví.
Trump objasnil, že toto rozhodnutie bolo prijaté „s cieľom zistiť, či je možné finalizovať“ a podpísať dohodu s Iránom, pričom nasledovalo aj po žiadostiach Pakistanu i ďalších krajín.
Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí verí, že úplné zastavenie nepriateľských akcií medzi Iránom a Spojenými štátmi je „nanajvýš naliehavé“.
„Čína verí, že úplné zastavenie bojov sa musí bezodkladne dosiahnuť, že obnovenie nepriateľských akcií je ešte neprijateľnejšie a pokračovanie v rokovaniach nevyhnutné,“ povedal Wang I.
Zároveň vyjadril nádej, že strany konfliktu budú čoskoro reagovať na výzvy medzinárodného spoločenstva zaistiť bezpečný priechod Hormuzským prielivom.
V prípade jadrovej otázky víta Peking záväzok Teheránu nevyvíjať jadrovú zbraň. Súčasne sa ale podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí domnieva, že Irán má legitímne právo na mierové využívanie jadrovej energie.
AFP konštatuje, že blokáda Hormuzského prielivu sa Číny priamo dotýka. Totiž z údajov spoločnosti Kpler vyplýva, že viac ako polovica surovej ropy importovanej po mori do Číny, pochádza z Blízkeho východu a prechádza najmä týmto strategickým prielivom.
Peking sa podľa francúzskej tlačovej agentúry v tichosti zapojil do snáh o vyriešenie krízy na Blízkom východe a jeho diplomacii sa pripisuje dôležitá úloha pri dosiahnutí krehkého prímeria medzi USA a Iránom.
Wang I dodal, že Čína bude tvrdo pracovať na zmiernení napätia a ukončení bojov, bude podporovať začatie mierových rokovaní a „zohrávať väčšiu úlohu pri obnovovaní mieru a pokoja na Blízkom východe“.
