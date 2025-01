Arákčí: Útok na iránske jadrové zariadenia by znamenal katastrofu

Teherán 28. januára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v rozhovore zverejnenom v utorok uviedol, že Spojené štáty aj Izrael by boli "šialencami", ak by zaútočili na iránske jadrové zariadenia. Podľa Arákčího by takýto krok znamenal "veľmi závažnú katastrofu" pre región. Navrhol tiež, aby boli Izraelčania presunutí do Grónska, čím reagoval na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Egypt a Jordánsko by mali prijať obyvateľov Pásma Gazy a "vypratať" tak toto vojnou zničené územie. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Podľa Arakčího sa Irán sa jasne vyjadril, že by reagoval na akýkoľvek útok na jeho jadrové zariadenia. "Ale nemyslím si, že urobia túto šialenú vec. Toto je naozaj šialené," povedal Arakčí.



Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od dohody o iránskom jadrovom programe s odôvodnením, že bola voči Teheránu príliš veľkorysá. Následne obnovil tvrdé sankcie USA voči Iránu, ktoré Teherán postupne viedli k porušovaniu limitov stanovených dohodou.



Trump však podľa Sky News povedal, že nová dohoda s Iránom by bola "pekná". Arákčí uviedol, že je pripravený vypočuť si Trumpa, ale vzhľadom na to, čo sa udialo s prvou dohodou, bude potrebné oveľa viac, aby Irán presvedčil na začatie rokovaní s USA o ďalšej dohode.



"Táto situácia je odlišná a oveľa náročnejšia než predtým," povedal Arákčí. "Druhá strana by mala urobiť veľa vecí, aby si získala našu dôveru...Nepočuli sme nič len slovo "pekná", a to zrejme nestačí," pokračoval iránsky minister.



Arákčí v rozhovore reagoval aj na Trumpove vyjadrenie o Palestínčanoch v Pásme Gazy. "Navrhujem niečo iné. Namiesto Palestínčanov skúste vyhnať Izraelčanov, zoberte ich do Grónska, aby mohli zabiť dve muchy jednou ranou," povedal.



Ďalej priznal, že spojenci Iránu - palestínske militantné hnutie Hamas a libanonské hnutie Hizballáh - sú oslabení, ale zároveň sa "obnovujú".