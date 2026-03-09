< sekcia Zahraničie
Arákčí útoky USA posmešne premenoval na operáciu Ohromujúca chyba
Poukázal tým na rast cien ropy spôsobený operáciou s oficiálnym názvom Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury).
Autor TASR
Teherán 9. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X výsmešne nazval americkú vojenskú operáciou Ohromujúca chyba (Epic Mistake). Poukázal tým na rast cien ropy spôsobený operáciou s oficiálnym názvom Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury), píše TASR.
„Po deviatich dňoch operácie Ohromujúca chyba sa ceny ropy zdvojnásobili, zatiaľ čo ceny všetkých komodít prudko stúpajú. Vieme, že USA plánujú útoky na naše ropné a jadrové zariadenia v nádeji, že tým zabránia obrovskému inflačnému šoku. Irán je na to pripravený,“ napísal Arákčí na sieti X s tým, že „aj oni majú v zálohe mnoho prekvapení“.
Ceny ropy po začiatku konfliktu v Iráne 28. februára prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava tankermi v Hormuzskom prielive je takmer zastavená.
