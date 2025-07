Arákčí vylúčil rýchle obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi

Washington/Teherán 1. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok večer vylúčil, že by rokovania o jadrovom programe so Spojenými štátmi mohli byť obnovené v krátkom čase. Podľa jeho slov Teherán najprv potrebuje záruky, že nebude opäť napadnutý, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Arákčí v rozhovore pre CBS Evening News reagoval na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa mohli obnoviť už tento týždeň. „Nemyslím si, že rokovania sa začnú tak rýchlo,“ vyhlásil šéf iránskej diplomacie.



„Aby sme sa mohli rozhodnúť pre obnovenie rokovaní, musíme sa najskôr uistiť, že Amerika sa počas rozhovorov nevráti k vojenským útokom proti nám,“ pokračoval. „Myslím, že vzhľadom na tieto okolnosti potrebujeme ešte čas,“ dodal, pričom zdôraznil, že „dvere diplomacie nikdy nezatvoria“.



Iránsky minister ale zdôraznil, že Teherán je pripravený brániť sa, ak by bol opäť napadnutý. „Počas 12-dňovej vojny (s Izraelom), ktorá nám bola vnútená, sme ukázali a dokázali, že sme schopní brániť sa a budeme v tom pokračovať aj v prípade, ak proti nám bude podniknutá akákoľvek agresia," poznamenal.



Trump počas summitu NATO v Haagu bez ďalších podrobností oznámil, že tento týždeň sa uskutočnia nové rokovania s Iránom. Biely dom však následne uviedol, že dosiaľ nebolo naplánované nijaké stretnutie americkej a iránskej delegácie. Rovnako sa ešte v stredu vyjadril aj Teherán.



V poradí šieste kolo predovšetkým nepriamych jadrových rokovaní medzi USA a Iránom sa malo pôvodne uskutočniť v polovici júna. Bolo zrušené, keď Izrael 13. júna spustil útoky na viacero cieľov v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň. Do konfliktu sa predminulý víkend pridali aj USA bombardovaním troch iránskych jadrových zariadení.



Trump potom v piatok vyhlásil, že by sa určite znovu rozhodol bombardovať Irán, ak by informácie tajných služieb naznačovali, že je táto krajina stále schopná obohacovať urán na úroveň potrebnú na výrobu jadrovej zbrane. Zopakoval, že Irán tieto zbrane nesmie získať a tvrdil, že nedávne americké útoky jeho jadrový program vrátili späť o niekoľko rokov.