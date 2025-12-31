< sekcia Zahraničie
Arákčí vyzval na medzinárodné odsúdenie Trumpových hrozieb voči Iránu
Autor TASR
Teherán 31. decembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu v liste adresovanom zahraničným partnerom z viacerých štátov vyzval na medzinárodné odsúdenie hrozieb zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa voči islamskej republike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Hroziť použitím sily proti iným štátom je očividným poručením Charty OSN a malo by byť odsúdené,“ uviedol Arákčí.
Šéf iránskej diplomacie v liste zverejnenom agentúrou ISNA označil Trumpove hrozby za „dôkaz zlej vôle“. Spojené štáty by podľa neho mali niesť zodpovednosť za takéto hrozby.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok na sieti X varoval, že islamská republika bude na agresiu reagovať a „agresora prinúti, aby svoje konanie ľutoval“.
Trump v pondelok na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na Floride upozornil, že USA „veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán“ v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program. Uviedol tiež, že nepripustí žiadne hromadenie zbraní zo strany Iránu. Podľa svojich slov je naďalej otvorený rokovaniam o dohode, čo je „oveľa múdrejšie“.
Izrael a Irán v júni viedli 12-dňovú vojnu, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj USA. Agentúra DPA konštatuje, že napriek prímeriu je diplomatické riešenie medzi znepriatelenými stranami - Izraelom a Iránom - v nedohľadne. V oboch štátoch sa údajne šíria správy o možnom obnovení vojny.
Židovský štát tvrdí, že Irán sa snaží znova vybudovať svoj raketový arzenál, ktorý spolu s iránskym jadrovým programom vníma ako hrozbu.
