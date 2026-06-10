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Arákčí: Zahraničné sily v Hormuze sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe
„Najlepším riešením na zníženie rizika je, aby sa odtiaľ stiahli,“ dodal.
Autor TASR
Teherán 9. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok vyzval zahraničné sily, aby opustili Hormuzský prieliv a okolité oblasti. V opačnom prípade sa podľa neho môžu dostať do krížovej paľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hormuzský prieliv NIE JE súčasťou medzinárodných vôd, ale je spoločným územím Iránu a Ománu... Zahraničné sily v blízkosti nášho územia sú neustále vystavené riziku v dôsledku vlastných ľudských chýb, bežných nehôd alebo toho, že sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe,“ napísal Arákčí na platforme X.
„Najlepším riešením na zníženie rizika je, aby sa odtiaľ stiahli,“ dodal.
Tieto vyjadrenia zazneli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán, pričom povedal, že USA na to musia zareagovať.
„Hormuzský prieliv NIE JE súčasťou medzinárodných vôd, ale je spoločným územím Iránu a Ománu... Zahraničné sily v blízkosti nášho územia sú neustále vystavené riziku v dôsledku vlastných ľudských chýb, bežných nehôd alebo toho, že sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe,“ napísal Arákčí na platforme X.
„Najlepším riešením na zníženie rizika je, aby sa odtiaľ stiahli,“ dodal.
Tieto vyjadrenia zazneli po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán, pričom povedal, že USA na to musia zareagovať.