Arákčí:Ak Izrael zaútočí na jadrové zariadenia Iránu,budú vinné aj USA

Teherán 22. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že v prípade akýchkoľvek izraelských útokov na jadrové zariadenia Teheránu budú zodpovednosť niesť aj Spojené štáty. Arákčího vyjadrenia prišli po správach v amerických médiách, že Izrael plánuje úder na Irán. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



„Veríme, že v prípade akéhokoľvek útoku sionistického režimu na nukleárne zariadenia Iránskej islamskej republiky sa do diania zapojí aj vláda Spojených štátov a ponesie zodpovednosť,“ uviedol Arákčí v liste pre OSN, ktorý zverejnili vo štvrtok.



Stalo sa to napriek pokračovaniu rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi o jadrovom programe Teheránu, pričom na piatok je naplánované ďalšie kolo nepriamych rozhovorov. Izrael od začiatku rokovaní hrozí použitím sily proti iránskym jadrovým zariadeniam.



„Irán dôrazne varuje pred akýmkoľvek (neuváženým správaním) sionistického režimu a rozhodne zareaguje na akúkoľvek hrozbu alebo nezákonný čin tohto režimu,“ dodal Arákčí.



Stanica CNN v utorok informovala, že Izrael pripravuje útok na iránske jadrové zariadenia.



Teherán a Washington viedli od 12. apríla štyri kolá nepriamych rozhovorov na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán to dlhodobo popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.



Vo štvrtok sa skupina demonštrantov zhromaždila južne od Teheránu v blízkosti továrne na obohacovanie uránu Fordow na podporu jadrových aktivít krajiny. Dav mával iránskymi vlajkami a skandoval heslá ako „jadrová energia je naším neodňateľným právom“ či „žiadny kompromis, žiadna kapitulácia, len konfrontácia s Amerikou“, píše AFP.