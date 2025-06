Arákčí:Irán nebude rokovať s USA, kým bude Izrael pokračovať v útokoch

Teherán 20. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že pokiaľ bude Izrael pokračovať v útokoch na Irán, Teherán rokovať so Spojenými štátmi nebude. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Američania opakovane posielali správy, v ktorých vážne vyzývali na rokovania. Ale my sme dali jasne najavo, že kým sa agresia nezastaví, nebude tu miesto pre diplomaciu a dialóg,“ povedal šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre štátnu televíziu.



Arákčí má v piatok v Ženeve rokovať s ministrami zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie. Iránsky minister zahraničných vecí podľa stanice Sky News povedal, že piatkové rozhovory budú zamerané na jadrové a regionálne otázky. Dodal, že o iránskom programe balistických rakiet nemožno vyjednávať.



Agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním na troch diplomatov informovala, že osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff za uplynulý týždeň niekoľkokrát telefonicky hovoril s ministrom zahraničných vecí Iránu.



Rozhovory boli údajne súčasťou úsilia o ukončenie konfliktu a podľa Reuters ide o najvýznamnejšie priame rokovania medzi USA a Iránom od začiatku apríla. Arákčí vraj Witkoffa informoval, že Teherán sa k rokovaniam so Spojenými štátmi nevráti, ak Izrael neprestane útočiť na územie Iránu.



USA a Irán viedli od apríla päť kôl rokovaní zameraných na dosiahnutie novej tzv. jadrovej dohody. Rokovania zjavne uviazli na otázke obohacovania uránu, keďže Teherán odmieta požiadavku Washingtonu, aby sa ho vzdal. Opakovanie tiež tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely.



Izrael minulý týždeň v noci na piatok podnikol útok na Teherán a odvtedy tieto štáty pokračujú vo vzájomných úderoch. Izrael tvrdí, že cieľom operácia v Iráne je zničiť jeho jadrový program.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok povedal, že Irán sa vždy usiloval hľadať pokoj a mier a v súčasných podmienkach jedinou možnosťou ako ukončiť konflikt je „bezpodmienečne zastaviť agresiu nepriateľa a poskytnúť definitívnu záruku, že dobrodružstvá sionistických teroristov navždy skončia“. Dodal, že inak bude odpoveď Iránu „tvrdšia a viac poľutovaniahodná“.