< sekcia Zahraničie
Arbitrážny súd zamietol žalobu MOL a rozhodol v prospech Záhrebu
Žaloba vyplývala z arbitráže vedenej Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov, v ktorej vydali rozhodnutie v júli 2022.
Autor TASR
Záhreb 27. mája (TASR) - Štátne zastupiteľstvo Chorvátskej republiky (DORH) v Záhrebe v utorok oznámilo, že arbitrážny súd zamietol v plnom rozsahu žalobu maďarskej spoločnosti MOL proti Chorvátsku. Navyše, jej nariadil zaplatiť 775.000 eur na súdnych a administratívnych nákladoch plus úroky. TASR o tom píše podľa správy agentúry Hina.
Žaloba vyplývala z arbitráže vedenej Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov, v ktorej vydali rozhodnutie v júli 2022. V ňom bola spoločnosť MOL poverená, aby sa domáhala svojej žaloby v obchodnej arbitráži v súvislosti s údajným porušením zmluvy o plynárenstve a jej prvého dodatku a požadovala náhradu škody.
MOL začala v roku 2023 proti Chorvátsku konanie o obchodnej arbitráži, uviedlo DORH. Spoločnosť požadovala náhradu škody viac ako 36 miliónov eur, prípadne viac ako 91 miliónov eur ako kompenzáciu pre chorvátsku ropnú spoločnosť INA. Jej akcionármi sú MOL, chorvátsky štát a menší investori. Tribunál v plnom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti MOL, uviedlo DORH.
Minister hospodárstva Ante Šušnjar zablahoželal DORH k úspechu a označil to za „dobre vedený proces a ochranu chorvátskych záujmov“.
„Je načase, aby sa spoluvlastníci spoločnosti INA zamerali na to, na čom skutočne záleží, a to na rozvoj spoločnosti, rozvoj nových investícií a zvyšovanie produkcie. Chorvátsko potrebuje spoločnosť INA, ktorá produkuje, investuje a posilňuje svoju úlohu v regionálnej energetickej bezpečnosti,“ napísal na portáli X.
Šušnjar dodal, že to zahŕňa podporu domácej produkcie, investície do nových projektov, a keď to dovolia obchodné a bezpečnostné podmienky, aj možný návrat do Sýrie. Rozhodnutie je podľa neho pre spoluvlastníkov spoločnosti INA zároveň príležitosť, aby dohodou vyriešili zostávajúce otázky.
Žaloba vyplývala z arbitráže vedenej Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov, v ktorej vydali rozhodnutie v júli 2022. V ňom bola spoločnosť MOL poverená, aby sa domáhala svojej žaloby v obchodnej arbitráži v súvislosti s údajným porušením zmluvy o plynárenstve a jej prvého dodatku a požadovala náhradu škody.
MOL začala v roku 2023 proti Chorvátsku konanie o obchodnej arbitráži, uviedlo DORH. Spoločnosť požadovala náhradu škody viac ako 36 miliónov eur, prípadne viac ako 91 miliónov eur ako kompenzáciu pre chorvátsku ropnú spoločnosť INA. Jej akcionármi sú MOL, chorvátsky štát a menší investori. Tribunál v plnom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti MOL, uviedlo DORH.
Minister hospodárstva Ante Šušnjar zablahoželal DORH k úspechu a označil to za „dobre vedený proces a ochranu chorvátskych záujmov“.
„Je načase, aby sa spoluvlastníci spoločnosti INA zamerali na to, na čom skutočne záleží, a to na rozvoj spoločnosti, rozvoj nových investícií a zvyšovanie produkcie. Chorvátsko potrebuje spoločnosť INA, ktorá produkuje, investuje a posilňuje svoju úlohu v regionálnej energetickej bezpečnosti,“ napísal na portáli X.
Šušnjar dodal, že to zahŕňa podporu domácej produkcie, investície do nových projektov, a keď to dovolia obchodné a bezpečnostné podmienky, aj možný návrat do Sýrie. Rozhodnutie je podľa neho pre spoluvlastníkov spoločnosti INA zároveň príležitosť, aby dohodou vyriešili zostávajúce otázky.