ARCCI: Militanti z Hamasu pri útoku na Izrael znásilňovali ženy

Tel Aviv 21. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas sa pri vlaňajšom útoku na juh Izraela zo 7. októbra dopustilo systematického sexuálneho násilia vrátane znásilnenia a mrzačenia žien. Vyplýva to zo správy Združenia krízových centier pre znásilnenie v Izraeli (ARCCI), ktorú zverejnili v stredu, informuje agentúra DPA.



"Sexuálnych útokov a znásilnení sa dopúšťali viacerí účastníci a zahŕňali sadistické praktiky, ktoré sa vyznačovali brutálnymi, demonštratívnymi prvkami," cituje DPA zo správy.



Podľa ARCCI bola väčšina obetí zavraždená počas alebo po znásilnení. Obeťami sexuálneho násilia boli predovšetkým ženy, ale aj deti a muži.



"Teroristická organizácia Hamas sa rozhodla strategicky poškodiť Izrael dvoma jasnými spôsobmi - únosmi občanov a páchaním sadistických sexuálnych zločinov," uviedla výkonná riaditeľka ARCCI Orit Sulicaenuová s tým, že správu odoslali aj predstaviteľom OSN.



"Mlčanie už neprichádza do úvahy," dodala a vyzvala medzinárodné organizácie, aby v tejto veci zaujali jasné stanovisko.



Správa skonštatovala, že k najväčšiemu počtu sexuálnych útokov došlo na hudobnom festivale Nova, v napadnutých mestách, na vojenských základniach pri hraniciach Pásma Gazy a v prípade rukojemníkov počas zajatia.



Vo viacerých prípadoch došlo podľa ARCCI k znásilneniu pred inými ľuďmi vrátane partnerov, rodiny či priateľov, aby sa tak umocnila bolesť a poníženie pre všetkých prítomných.



"Mnohé telá obetí sa našli zohavené a zviazané, s brutálne poškodenými pohlavnými orgánmi, v niektorých prípadoch aj s vloženými zbraňami," uvádza sa v správe. V telách niektorých obetí sa našli aj nástražné výbušné systémy.



Správa je založená na dôverných aj verejných informáciách vrátane výpovedí svedkov, rozhovorov so záchranármi či informácií, ktoré získala priamo ARCCI. V dokumente sa výlučne spomínajú tvrdenia z identifikovaných zdrojov, ktoré bolo možné zverejniť. Analýza je však založená aj na dôverných informáciách, ktoré samotné nebolo možné publikovať.



Radikálne hnutie Hamas už predtým poprelo obvinenia, že by využívalo systematické sexuálne násilie.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskych militantov na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších približne 250 zajali a odvliekli do Gazy.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 29.200 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.



K počtu obetí a zranených podľa Izraela prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.