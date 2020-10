Arceho víťazstvo je legitímne, tvrdí Organizácia amerických štátov

La Paz 22. októbra (TASR) - Medzinárodní pozorovatelia v stredu vyhlásili bolívijské prezidentské voľby za transparentné a nadchádzajúcu ľavicovú vládu pod vedením Luisa Arceho za legitímnu, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa oficiálneho, avšak nekompletného sčítania volebných hlasov, Arce zvíťazil s obrovským náskokom pred ďalším kandidátom. Arce je chránencom bývalého bolívijského prezidenta Eva Moralesa, pripomína AFP.



"Ľud hlasoval slobodne a výsledok bol jasný a zdrvujúci," uviedol Manuel Gonzáles - šéf pozorovateľskej misie Organizácie amerických štátov (OAS).



Výsledok volieb podľa jeho vyjadrení zabezpečil novej vláde, bolívijským inštitúciám a volebnému procesu "vysokú mieru legitimity".



Doposiaľ krajina podľa AFP sčítala hlasy z viac ako 90 percent volebných miestností. Arce má zatiaľ 54,5 percenta hlasov, čo predstavuje omnoho viac, ako tento 51-ročný ekonóm z Hnutia za socializmus (MAS) v prvom kole potreboval dosiahnuť. Bývalý centristický prezident Carlos Mesa dostal 29,2 percent hlasov. Za ním nasledoval pravicový kandidát Luis Fernando Camacho so 14,2 percentami.



Arceho víťazstvo uznala aj dočasná prezidentka Jeanine Áňezová, ktorá je tvrdou kritičkou Arceho ľavicovej strany MAS a bývalého prezidenta Moralesa.



Okrem OAS na výsledky bolívijských volieb dohliadali dve súkromné firmy v oblasti hlasovacích a vyhodnocovacích systémov, ktoré vyhlásili, že hlasovanie prebehlo v súlade s ich predpokladmi. Európska únia a mimovládna organizácia Carterovo centrum so sídlom v USA taktiež vyslali svoje zložky, aby na hlasovanie dohliadli.



Tohoročné voľby sú značne odlišné od volieb z roku 2019, po ktorých sa za víťaza vyhlásil Morales. Ten by tak získal štvrté funkčné obdobie po sebe. Protesty a tlak zo strany armády však prinútili prvého domorodého prezidenta krajiny k odchodu do exilu.



Funkciu dočasnej hlavy štátu prevzala vtedajšia konzervatívna podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Na základe bolívijskej ústavy sa víťazom v prvom kole volieb stáva kandidát, ktorý získa absolútnu väčšinu hlasov, alebo získa aspoň 40 percent hlasov s najmenej 10-percentným náskokom pred ďalším kandidátom v poradí. V opačnom prípade sa musí konať druhé kolo volieb.