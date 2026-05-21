< sekcia Zahraničie
Archeologické nálezisko ustúpi výstavbe hotela v Balaklave
Výstavba v Balaklave patrí medzi najväčšie projekty miliardárov Rotenbergovcov na ukrajinskom Kryme, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.
Autor TASR
Moskva 21. mája (TASR) - Ruské úrady na ukrajinskom polostrove Krym zmenšili ochranné pásmo kultúrnej pamiatky „Severné predmestie pevnosti Čembalo“ južne od Sevastopola. Umožní to výstavbu hotela v rámci projektu jachtárskeho prístavu Balaklava. Upozornil na to investigatívny web The Insider, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Developerský projekt sa spája s miliardárskymi bratmi Rotenbergovcami, Borisom a Arkadijom, priateľmi z detstva prezidenta Vladimira Putina. Rozhodnutie úradov sa týka archeologického náleziska stredovekého osídlenia z 13. až 18. storočia.
Spoločnosť Port Lamos plánuje stavať hotelový komplex na mieste bývalej výskumnej základne sovietskeho námorníctva na nábreží Nazukin v Balaklave. Potom tam fungovalo zábavné centrum „Špionážna akadémia“, jeho demolácia sa začala v zime tohto roku.
Napriek archeologickým nálezom z tohto roku odborné posúdenie dospelo k záveru, že lokalita môže byť „plne prevedená na hospodársky rozvoj“. The Insider sa odvoláva na dokumenty zo štátneho historického a kultúrneho prehľadu. Webová stránka Sevastopoľského dedičstva už ale nie je dostupná.
Port Lamos údajne stavia aj ďalší hotel v blízkosti a získava historické nehnuteľnosti v okolí zálivu Balaklava vrátane poľovníckeho zámočka Jusupov a ďalších budov, ktoré sa majú prerobiť na hotely a reštaurácie.
Ruské úrady začali podávať žaloby voči ukrajinským vlastníkom nehnuteľností ihneď po anexii Krymu v roku 2014 a následne boli zbúrané pod zámienkou vrátenia pozemkov ministerstvu obrany.
Ako informoval miestny spravodajský portál ForPost, obyvatelia ulice Historičeskaja v Balaklave uviedli, že zástupcovia spoločnosti Port Lamos im ponúkali kúpu ich domov s tvrdením, že staré budovy by „kazili výhľad“ na budúci luxusný komplex.
Výstavba v Balaklave patrí medzi najväčšie projekty miliardárov Rotenbergovcov na ukrajinskom Kryme, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Do roku 2030 tam má vzniknúť prístav pre 600 jácht, hotely a rekreačné zariadenia. Zabezpečujú to spoločnosti spojené s bratmi Rotenbergovcami, vrátane firmy, ktorá sa podieľala na výstavbe Krymského mosta.
Developerský projekt sa spája s miliardárskymi bratmi Rotenbergovcami, Borisom a Arkadijom, priateľmi z detstva prezidenta Vladimira Putina. Rozhodnutie úradov sa týka archeologického náleziska stredovekého osídlenia z 13. až 18. storočia.
Spoločnosť Port Lamos plánuje stavať hotelový komplex na mieste bývalej výskumnej základne sovietskeho námorníctva na nábreží Nazukin v Balaklave. Potom tam fungovalo zábavné centrum „Špionážna akadémia“, jeho demolácia sa začala v zime tohto roku.
Napriek archeologickým nálezom z tohto roku odborné posúdenie dospelo k záveru, že lokalita môže byť „plne prevedená na hospodársky rozvoj“. The Insider sa odvoláva na dokumenty zo štátneho historického a kultúrneho prehľadu. Webová stránka Sevastopoľského dedičstva už ale nie je dostupná.
Port Lamos údajne stavia aj ďalší hotel v blízkosti a získava historické nehnuteľnosti v okolí zálivu Balaklava vrátane poľovníckeho zámočka Jusupov a ďalších budov, ktoré sa majú prerobiť na hotely a reštaurácie.
Ruské úrady začali podávať žaloby voči ukrajinským vlastníkom nehnuteľností ihneď po anexii Krymu v roku 2014 a následne boli zbúrané pod zámienkou vrátenia pozemkov ministerstvu obrany.
Ako informoval miestny spravodajský portál ForPost, obyvatelia ulice Historičeskaja v Balaklave uviedli, že zástupcovia spoločnosti Port Lamos im ponúkali kúpu ich domov s tvrdením, že staré budovy by „kazili výhľad“ na budúci luxusný komplex.
Výstavba v Balaklave patrí medzi najväčšie projekty miliardárov Rotenbergovcov na ukrajinskom Kryme, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Do roku 2030 tam má vzniknúť prístav pre 600 jácht, hotely a rekreačné zariadenia. Zabezpečujú to spoločnosti spojené s bratmi Rotenbergovcami, vrátane firmy, ktorá sa podieľala na výstavbe Krymského mosta.