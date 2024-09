Archeológovia našli pri vykopávkach 200 rokov starý odkaz kolegu

Paríž 22. septembra (TASR) - Tím študentských dobrovoľníkov počas archeologických záchranných prác v severnom Francúzsku objavil dvesto rokov starý odkaz od kolegu. Záchranné vykopávky robili na mieste galského oppida kvôli erózii útesu severne od mesta Dieppe. TASR informuje podľa webu BBC.



Archeolégovia tento týždeň odkryli hlinený hrniec s malou sklenenou fľaškou vo vnútri. Odkaz vo fľaštičke bol zrolovaný a previazaný šnúrkou.



"PJ Féret, rodák z Dieppe, člen rôznych intelektuálnych spoločností, tu vykonal vykopávky v januári 1825. Pokračuje vo svojich výskumoch v tejto obrovskej oblasti známej ako Cité de Limes alebo Caesarov tábor," znel odkaz na papieri. Féret bol miestny bádateľ a podľa obecných záznamov tu robil výkopy pred asi 200 rokmi.



"Bola to fľaštička, akú kedysi ženy nosili na krku a obsahovala vonné soli," povedal vedúci tímu Guillaume Blondel, ktorý vedie archeologickú službu pre mesto Eu.



"Bol to absolútne magický moment. Vedeli sme, že v minulosti tu boli vykopávky, ale nájsť túto správu spred 200 rokov... bolo totálne prekvapenie," povedal.



"Niekedy nájdete časové kapsuly, ktoré po sebe zanechali tesári, keď stavali domy. Ale v archeológii je to veľmi zriedkavé. Väčšina archeológov si myslí, že po nich už nikto nepôjde, pretože všetku prácu vykonali," uviedol Blondel.



Pre eróziu útesu pri meste Eu už podstatná časť zvyškov galského oppida (opevnenej dediny) zanikla. Počas záchranného výskumu sa okrem relatívne nedávneho odkazu vo fľaštičke odkryli omnoho staršie atefakty z obdobia Galov, väčšinou keramické črepy spred približne 2000 rokov.