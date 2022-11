Archeológovia našli zachovalé bronzové sochy z čias starovekého Ríma

Rím 8. novembra (TASR) - Archeológovia objavili viac ako 20 dobre zachovalých bronzových sôch z čias starovekého Ríma v ruinách kúpeľov v talianskom regióne Toskánsko. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Unikátny nález sa podaril v obci San Casciano dei Bagni asi 160 kilometrov severne od Ríma. V tejto oblasti od roku 2019 skúmajú ruiny starovekých kúpeľov. Massimo Osanna z talianskeho ministerstva kultúry nález označil za jeden z najpozoruhodnejších objavov "v histórii starovekého Stredomoria".



Šéf archeologického tímu Jacopo Tabolli povedal, že sochy Apolóna a iných grécko-rímskych božstiev pôvodne zdobili svätyňu. Neskôr ich v akomsi rituáli ponorili do termálnej vody, "pravdepodobne okolo 1. storočia nášho letopočtu". Práve termálna voda pomohla sochy a asi 6000 bronzových, strieborných a zlatých mincí zachovať v takmer pôvodnej podobe, povedal Tabolli. Jeho tím našiel 24 veľkých sôch a niekoľko menších sošiek.



Väčšina z nich pochádza z obdobia medzi 2. storočím pred naším letopočtom a 1. storočím nášho letopočtu. Ide o obdobie "veľkej transformácie v starovekom Toskánsku", keď prechádzalo z etruskej pod rímsku nadvládu, uviedlo vo vyhlásení talianske ministerstvo kultúry. Bola to "éra veľkých konfliktov" a "kultúrnych zmien", v ktorej svätyňa kúpeľov v San Casciano dei Bagni bola "jedinečný multikultúrny a viacjazyčný prístav mieru uprostred politickej nestability a vojny".



Sochy previezli do reštaurátorskeho laboratória v neďalekom meste Grosseto a budú vystavené v novom múzeu v San Casciano dei Bagni, poznamenalo ministerstvo.